پیکر دو شهید گمنام وارد بوشهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر پیش از ظهر دوشنبه در این آئین اظهار داشت: مردم استان بوشهر همواره حضوری گسترده و پرشور و شعور در این برنامه‌ها دارند و امروز نیز شاهد حضور پرشور مردم هستیم.

احمد موحد به تشییع و خاکسپاری این شهدا در شهر کاکی شهرستان دشتی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: مراسمات مختلفی در شهر بوشهر و دیگر شهرهای استان با حضور پیکر این شهدا برگزار خواهد شد.

وی از حضور گسترده مردم در این مراسم استقبال تقدیر کرد و اذعان داشت: این دو شهید عزیز در سال ۶۷ در سنین ۲۲ و۲۷ سالگی در جزایر مجنون و فاو به شهادت رسیده‌اند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر در ادامه خاطرنشان ساخت: با اضافه شدن این شهدا به دیگر شهدای گمنام استان، تعداد شهدای گمنام استان بوشهر به ۹۵ تن می‌رسد.

وی ادامه داد: در بوشهر و کاکی برنامه‌های شب وداع با شهیدان پس از نماز مغرب و عشا با حضور پیکر این شهدا برگزار می شود و دانش‌آموزان مدارس تیزهوشان بوشهر نیز با این شهدا تجدید میثاق خواهند کرد.

موحد تاکید کرد: صبح چهارشنبه پیکر مطهر این دو شهید بر دستان مردم شهید پرور دشتی تشییع می‌شود و در حرم شهدای گمنام در پارک شهر کاکی به خاک سپرده می‌شود.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) دشتی نیز گفت: پیکر دو شهید گمنام در روستاهای عربی، درازی، محمدآباد، باب منیر، زیارت ساحلی و شهرهای خورموج، بادوله و کاکی تشییع و در شهر کاکی تدفین می‌شود.

علی غضنفری به اجرای دیگر برنامه‌های شهدا در شهرستان دشتی اشاره کرد و افزود: مراسم تشییع و تدفین دو شهید گمنام ساعت ۹ صبح چهارشنبه در کاکی برگزار می‌شود.