به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح شنبه در نشست برنامهریزی مراسم استقبال از شهدای گمنام در بوشهر اظهار کرد: برنامهریزی دقیق برای برگزاری مراسمی باشکوه به منظور استقبال و تشییع شهدای گمنام در بوشهر ضروری است.
وی افزود: همه دستگاههای اجرایی بر اساس ساختار کمیتههای مصوب اعم از کمیته استقبال کمیته اجرایی و پشتیبانی کمیته تبلیغات و اطلاعرسانی و سایر کمیتههای مرتبط، اقدامات لازم را در چارچوب برنامه زمانبندیشده به انجام رسانند.
فرماندار بوشهر در ادامه با اشاره به نحوه برگزاری مراسم خاطرنشان کرد: مراسم رسمی استقبال از پیکر مطهر شهدای گمنام از فرودگاه بینالمللی بوشهر انجام میشود، آئین تشییع طبق مسیرهای تعیینشده در سطح شهر برگزار و زمان دقیق مراسم متعاقباً اعلام خواهد شد و مراسم با شعار خوش آمدید قهرمان همراه خواهد بود.
وی با اشاره به پیشینه پرافتخار مردم بوشهر در دفاع از سرزمین و ایستادگی در مقاطع تاریخی مختلف بیان کرد: مراسم استقبال از شهدای گمنام برای بوشهر تنها یک رویداد آئینی نیست بلکه فرصتی است برای تجدید میثاق با مسیری که مردم این خطه در دفاع مقدس و حتی پیش از آن پیمودهاند و میتواند زمینهساز تقویت وحدت و انسجام اجتماعی شود.
فرماندار بوشهر از اجرای برنامههای فرهنگی و معنوی در شهرستان خبر داد و افزود: این برنامهها در ۲۵ مدرسه، مساجد و کانونهای فرهنگی هنری برگزار خواهد شد و مراسم وداع با شهدای والامقام در مسجد ولایت انجام میگیرد. محور اصلی این برنامهها تبیین فرهنگ ایثار و شهادت و مشارکت فعال نوجوانان و جوانان است.
وی با اشاره به تمهیدات ترافیکی مراسم اظهار کرد: محدودیتهای ترافیکی و مسیرهای جایگزین از شب قبل از طریق رسانهها و خبرگزاریها به اطلاع شهروندان خواهد رسید تا مراسم با نظم و آرامش کامل برگزار شود.
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