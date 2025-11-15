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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۱۸

برنامه‌ریزی برای استقبال باشکوه از شهدای گمنام در بوشهر انجام شد

برنامه‌ریزی برای استقبال باشکوه از شهدای گمنام در بوشهر انجام شد

بوشهر- فرماندار بوشهر گفت: برنامه‌ریزی برای استقبال باشکوه از شهدای گمنام در بوشهر انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح شنبه در نشست برنامه‌ریزی مراسم استقبال از شهدای گمنام در بوشهر اظهار کرد: برنامه‌ریزی دقیق برای برگزاری مراسمی باشکوه به منظور استقبال و تشییع شهدای گمنام در بوشهر ضروری است.

وی افزود: همه دستگاه‌های اجرایی بر اساس ساختار کمیته‌های مصوب اعم از کمیته استقبال کمیته اجرایی و پشتیبانی کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی و سایر کمیته‌های مرتبط، اقدامات لازم را در چارچوب برنامه زمان‌بندی‌شده به انجام رسانند.

فرماندار بوشهر در ادامه با اشاره به نحوه برگزاری مراسم خاطرنشان کرد: مراسم رسمی استقبال از پیکر مطهر شهدای گمنام از فرودگاه بین‌المللی بوشهر انجام می‌شود، آئین تشییع طبق مسیرهای تعیین‌شده در سطح شهر برگزار و زمان دقیق مراسم متعاقباً اعلام خواهد شد و مراسم با شعار خوش آمدید قهرمان همراه خواهد بود.

وی با اشاره به پیشینه پرافتخار مردم بوشهر در دفاع از سرزمین و ایستادگی در مقاطع تاریخی مختلف بیان کرد: مراسم استقبال از شهدای گمنام برای بوشهر تنها یک رویداد آئینی نیست بلکه فرصتی است برای تجدید میثاق با مسیری که مردم این خطه در دفاع مقدس و حتی پیش از آن پیموده‌اند و می‌تواند زمینه‌ساز تقویت وحدت و انسجام اجتماعی شود.

فرماندار بوشهر از اجرای برنامه‌های فرهنگی و معنوی در شهرستان خبر داد و افزود: این برنامه‌ها در ۲۵ مدرسه، مساجد و کانون‌های فرهنگی هنری برگزار خواهد شد و مراسم وداع با شهدای والامقام در مسجد ولایت انجام می‌گیرد. محور اصلی این برنامه‌ها تبیین فرهنگ ایثار و شهادت و مشارکت فعال نوجوانان و جوانان است.

وی با اشاره به تمهیدات ترافیکی مراسم اظهار کرد: محدودیت‌های ترافیکی و مسیرهای جایگزین از شب قبل از طریق رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها به اطلاع شهروندان خواهد رسید تا مراسم با نظم و آرامش کامل برگزار شود.

کد مطلب 6656516

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