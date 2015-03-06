واحد بین المللی خلیج فارس در دانشگاه آزاد ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین جلسه هیات امنای استان خوزستان دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست میرزاده برگزار شد و موضوع تجمیع واحد خرمشهر و مرکز بین المللی خلیج فارس با عنوان واحد بین المللی خرمشهر (خلیج فارس) به تصویب اعضا رسید.

در این جلسه که بیستمین سفر استانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بود، میرزاده به تشریح برنامه های دانشگاه آزاد اسلامی در رابطه با سال آینده و همچنین ابلاغ بودجه سال ۹۴ پرداخت.

راه اندازی مراکز رشد و واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان از دیگر مصوبات جلسه هیات امنای مذکور بود. همچنین بحث اصلاح ساختار واحدها و چابک سازی این نهاد علمی و کمک به کاهش هزینه های جاری از دیگر موضوعات مورد بحث در این جلسه بود.

در این جلسه طرح های اقتصادی دانش بنیان تولید قارچ خوراکی از واحد رامهرمز، کلینیک مشاوره و علوم رفتاری از واحد اندیمشک، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره و آموزشگاه علمی آزاد از واحد آبادان به تصویب رسید.

همچنین عباس کریمی در هفتمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان به عنوان عامل خزانه دار استان خوزستان که در جلسه کمیسیون دائمی استان انتخاب شده بود، منصوب شد و مورد تایید اعضای هیات امنا قرار گرفت.

ا توجه به مصوبه کنسرسیوم نفت در دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر راه اندازی دو مرکز تحقیقات نفت و گاز در واحدهای ماهشهر و امیدیه اعضای هیات امنای دانشگاه آزاد خوزستان به راه اندازی این دو مرکز در واحدهای ماهشهر و امیدیه رای مثبت دادند.