معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روزهای آینده در ساعات بعدازظهر شاهد افزایش سرعت باد خواهیم بود که با افزایش سرعت، احتمال خیزش گرد و خاک، انتقال آن و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

وی تصریح کرد: اوایل هفته آینده در ساعات بعدازظهر، احتمال بارش‌های پراکنده در سطح استان به‌ویژه نیمه شمالی و به‌خصوص شمال‌غرب شهرستان کوهرنگ و همچنین جنوب شهرستان لردگان افزایش می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری افزود: این بارش‌ها پراکنده است، اما می‌تواند به‌صورت نقطه‌ای موجب ایجاد رواناب شود.

نوروزی ادامه داد: به گردشگران توصیه می‌شود در اطراف رودخانه‌ها توقف نکنند و از صعود به ارتفاعات خودداری کنند، زیرا بارش‌ها همراه با رعد و برق بوده و احتمال اصابت صاعقه وجود دارد. وی گفت: طی این مدت دما تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای نخواهد داشت و تنها شاهد نوسانات دمایی هستیم.