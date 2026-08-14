معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روزهای آینده در ساعات بعدازظهر شاهد افزایش سرعت باد خواهیم بود که با افزایش سرعت، احتمال خیزش گرد و خاک، انتقال آن و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.
وی تصریح کرد: اوایل هفته آینده در ساعات بعدازظهر، احتمال بارشهای پراکنده در سطح استان بهویژه نیمه شمالی و بهخصوص شمالغرب شهرستان کوهرنگ و همچنین جنوب شهرستان لردگان افزایش مییابد.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری افزود: این بارشها پراکنده است، اما میتواند بهصورت نقطهای موجب ایجاد رواناب شود.
نوروزی ادامه داد: به گردشگران توصیه میشود در اطراف رودخانهها توقف نکنند و از صعود به ارتفاعات خودداری کنند، زیرا بارشها همراه با رعد و برق بوده و احتمال اصابت صاعقه وجود دارد. وی گفت: طی این مدت دما تغییرات قابلملاحظهای نخواهد داشت و تنها شاهد نوسانات دمایی هستیم.
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