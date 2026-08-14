۳ فوتی و ۸ مصدوم در دو تصادف رانندگی در شهرستان هشترود

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی‌نیا صبح جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در نخستین حادثه، تصادف شاخ‌به‌شاخ یک دستگاه سواری رنو با اتوبوس در جاده هشترود ـ مراغه، پنج کیلومتری نظرکهریزی، یک فوتی و یک مصدوم بر جای گذاشت. فوتی این حادثه مردی حدود ۵۰ ساله و مصدوم، دختر بچه‌ای ۱۳ ساله بود که برای ادامه روند درمان توسط اورژانس نظر کهریز به بیمارستان امام حسین(ع) هشترود منتقل شد.

شادی‌نیا افزود: در حادثه دوم، برخورد شاخ‌به‌شاخ یک دستگاه سمند با یک دستگاه ال۹۰ در اتوبان پیامبر اعظم، محدوده پل عزیزکندی در ۹۰ کیلومتری تبریز، دو نفر جان باختند و پنج نفر مصدوم شدند.

وی ادامه داد: فوتی‌های حادثه دوم، دو مرد سرنشین سمند و ال۹۰ بودند و پنج مصدوم شامل دو زن و سه کودک، با اقدامات نیروهای اورژانس به بیمارستان امام حسین(ع) هشترود منتقل شدند.

به گفته سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی، کدهای اورژانس قره‌بابا، قویون قشلاق ، هشترود و سلوک در عملیات امدادرسانی حضور داشتند و نیروهای هلال‌احمر نیز اقدام به رهاسازی جان‌باختگان کردند.

در مجموع، این دو حادثه رانندگی در شهرستان هشترود ۳ فوتی و ۸ مصدوم بر جای گذاشت.