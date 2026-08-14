به گزارش خبرنگار مهر، بیژن طاهری، صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: گزارشی مبنی.بر غرقشدگی یک جوان ۳۵ ساله در رودخانه زایندهرود، محدوده امامزاده باباپیراحمد، دریافت شد و بلافاصله تیم امداد و نجات پایگاه شهدای سامان، تیم واکنش سریع جمعیت هلالاحمر استان به محل حادثه اعزام شدند.
وی تصریح کرد: نجاتگران با بهرهگیری از تجهیزات تخصصی و قایقهای جستجو، عملیات جستجو برای یافتن فرد مفقودشده را در سطح وسیعی از رودخانه آغاز کردهاند و این عملیات همچنان ادامه دارد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری با اشاره به دشواری عملیات به دلیل شرایط جریان آب و گستردگی محدوده جستجو، افزود: تیمهای امدادی با تمام توان در حال جستجو هستند و تاکنون اثری از فرد غرقشده به دست نیامده است.
طاهری از شهروندان خواست با توجه به خطرات رودخانهها، از نزدیک شدن و شنا در مناطق پرخطر و خارج از محدودههای ایمن خودداری کنند.
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