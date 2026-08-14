۴ مدال دیگر برای دختران وزنه برداری ایران/ بهشتی به طلای چهارم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات وزنهبرداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا امروز (جمعه ۲۳ مرداد) در تاشکند ازبکستان پیگیری شد.
دراین روز از رقابت ها و در رده سنی جوانان، مهسا بهشتی در پایان رقابت یکضرب دسته ۸۶ کیلوگرم به مدال طلا دست یافت. او با مهار وزنه ۱۱۳ کیلوگرم به این مدال دست یافت و هیچ وزنه برداری نتوانست رکوردی بالاتر از او ثبت کند.
مهسا بهشتی روز پنجشنبه هم در دسته ۷۷+ کیلوگرم نوجوانان با مهر وزنه ۱۱۳ کیلوگرمی طلا گرفت. او روز گذشته در مجموع صاحب سه مدال طلا یکضرب، دوضرب و مجموع شد.
همچنین امروز حسنا امیری در یکضرب پس از مهار وزنههای ۱۰۰ و ۱۰۴ کیلوگرم، در تلاش سوم نتوانست ۱۰۶ کیلوگرم را ثبت کند. او با رکورد ۱۰۴ کیلوگرم، مدال نقره یکضرب را از آن خود کرد.
امیری در دوضرب ابتدا وزنه ۱۲۰ کیلوگرمی را مهار کرد، اما در تلاشهای دوم و سوم وزنههای ۱۲۶ و ۱۳۸ کیلوگرم را از دست داد. او با مجموع ۲۲۴ کیلوگرم در جایگاه سوم قرار گرفت و مدال برنز مجموع را نیز به دست آورد.
رویا نورینژاد نیز در یکضرب وزنههای ۹۶ و ۹۸ کیلوگرم را با موفقیت مهار کرد، اما در تلاش سوم وزنه ۱۰۵ کیلوگرم را از دست داد و با رکورد ۹۸ کیلوگرم در جایگاه چهارم ایستاد.
نورینژاد در دوضرب ابتدا ۱۲۱ کیلوگرم را بالای سر برد، اما هر دو تلاش بعدی روی وزنه ۱۲۷ کیلوگرمی را از دست داد. با این حال، عملکرد او برای کسب مدال برنز دوضرب کافی بود. نورینژاد در مجموع با رکورد ۲۱۹ کیلوگرم چهارم شد.
بدین ترتیب حسنا امیری با یک نقره و یک برنز و رویا نورینژاد با یک برنز سهم ایران از این دسته را تشکیل دادند.
نظر شما