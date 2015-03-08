ایران میزبان اجلاس وزرای گردشگری عضو پروژه راه ابریشم می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین اجلاس وزرای گردشگری عضو پروژه راه ابریشم سازمان جهانی جهانگردی به ریاست دکتر طالب ریفاعی دبیرکل سازمان جهانی جهانگردی در حاشیه چهل و نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری برلین(ITB) برگزار شد.

مسعود سلطانی فر معاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری و مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری در کنار وزرا , معاونین و کارشناسان کشورهای عضو پروژه راه ابریشم در این اجلاس حضور یافتند.

مسعود سلطانی فر در اجلاس وزرای گردشگری عضو پروژه راه ابریشم سازمان جهانی جهانگردی که همه ساله در زمان برگزاری نمایشگاه برلین در آلمان تشکیل می شود ،در ابتدای سخنانش حمله داعش به موزه موصل را محکوم کرد و سپس آخرین تحولات گردشگری کشور مان را مورد بررسی قرار داد.

او سپس مواضع جمهوری اسلامی ایران را در زمینه گردشگری و جذب گردشگران خارجی اعلام کردو ارتقاء همکاریها ی ایران و کشورهای عضو پروژه جاده ابریشم را مورد تاکید قرار داد.

سلطانی فر رییس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری به همراه مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری و سید علی آقازاده مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی روز نخست برپایی چهل و نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری برلینITB از غرفه ایران و سایر بخش های نمایشگاه بازدید کردند.

جمهوری اسلامی ایران در غرفه ای به مساحت حدود هزار و ۲۰۰ متر و با حضور ۳۸ دفتر خدمات مسافرتی در بزرگترین نمایشگاه گردشگری جهان حاضر شده است.

استانها ،سازمان منطقه آزاد کیش و دیگر فعالان گردشگری بخش خصوصی جمهوری اسلامی نیز در نمایشگاه برلین حضور دارند.

نمایشگاه بین المللی گردشگری برلین( ITB ) بزرگترین نمایشگاه گردشگری جهان است که چهل و نهمین دوره اش با حضور بیش از ۱۰هزار شرکت خصوصی و دولتی فعال در بخش گردشگری از ۸۰ کشور جهان برگزار شد، که به مدت ۵ روز نیز ادامه خواهد داشت.

انتظار می رود ۱۶۰ هزار نفر در سال جاری از چهل و نهمین دوره نمایشگاه بین المللی گردشگریITB برلین که ۱۳تا ۱۸ اسفند ماه ۹۳مصادف با ۴تا ۸ مارچ۲۰۱۵ در حال برگزاری است،دیدن کنند ، از میان این تعداد بازدید کننده ۱۱۰ هزار نفر کارشناسان موضوع گردشگری و سفر هستند. کشور ایران نیز با حمایت سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری با هماهنگی شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی در این نمایشگاه شرکت کرده است.

نمایشگاه بین المللی گردشگریITB،فرصتی است برای جمهوری اسلامی ایران تا ظرفیت های گردشگری خود را از نزدیک به سایر کشورها معرفی کند.