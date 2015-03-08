نوت جدید سامسونگ به بازار آمد/ مقایسه با مدل مشابه

به گزارش خبرنگار مهر، این گوشی یک سیم کارته که حدود ۱۷۴ گرم وزن دارد و دارای صفحه نمایش ۵.۶ اینچی است به دلیل خمیده بودن لبه کناری قاب مورد توجه بسیاری از طراحان گوشی و کاربران موبایل قرار گرفته است؛ اگرچه نوت Edge سامسونگ به دلیل طراحی، متفاوت از مدلهای سایر برندها در این ابعاد است اما از لحاظ قیمت و ویژگی، وزن و ابعاد می توان آن را با سونی اکسپریا زد ۳ مقایسه کرد.

نگاهی به طراحی نوت سامسونگ نشان می دهد که لبه کناری سمت راست صفحه نمایش سامسونگ نوت Edge به طور خمیده تا پائین قاب کشیده شده و لبه‌های کناری را کاملا پوشانده و به همین دلیل ویژگی‌ها و قابلیت‌های برجسته‌ای را برای این گوشی فراهم کرده است؛ به نحوی که هنگامی که صفحه نمایش تلفن قفل است لبه خمیده صفحه نمایش می‌تواند اطلاعات مورد نظر کاربر مانند ساعت و هشدارها را به شما نمایش دهد.

در همین حال هنگامی که صفحه نمایش از حالت قفل خارج می شود این لبه کناری می‌تواند پیام ها و هشدارها را برای قابلیت‌های مختلف به نمایش درآورد و کلیدهای میانبر را در خود جای دهد و حتی نقش خط‌کش اندازه‌گیر را برای کاربر ایفا کند که به طرز عجیبی با این لبه خمیده همخوانی دارد؛ از طرفی به دلیل این طراحی، هنگامی که کاربر قفل گوشی را باز می‌کند می تواند کلیدهای میانبری که لازم دارد را به لبه خمیده گوشی انتقال دهد و یا از آن برای نمایش اطلاعات در جریان استفاده کند و در عین حال از همین لبه خمیده برای افزایش قابلیت جابجایی بین برنامه‌ها و صفحه کلید خانه بهره ببرد.

برنامه‌های منحصر بفردی با این لبه خمیده سازگاری دارند که باعث می‌شوند صفحه اصلی گوشی خلوت بماند؛ هر دو برنامه دوربین و پخش ویدئو کنترلرهای خود را به این لبه خمیده افزوده‌اند تا صفحه نمایش تنها به یک دریچه خالی منظره‌یاب و یا برای پخش کامل ویدئو اختصاص داده شود.

نوت Edge در واقع بر پایه سخت‌افزاری گلکسی نوت ۴ طراحی شده اما تنها تفاوت موجود میان این دو مدل، صفحه نمایش آنها نیست بلکه لبه کناری این مدل ۱۶۰ پیکسل به صفحه نمایش گوشی اضافه کرده تا رزولوشن صفحه نمایش گوشی را به ۱۶۰۰ در ۲۵۶۰ برساند که بالاترین رزولوشن در میان دستگاه‌هایی محسوب می شود که در جیب جای می‌گیرند و این رزولوشن گوشی Galaxy Note Edge را کمی عریض‌تر از همزاد خود گلکسی نوت ۴ نشان می‌دهد.

این درحالی است که مدل اکسپریا Z۳ سونی، دارای رزولوشن ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ با تراکم پیکسلی ۴۲۴ پیکسل بر اینچ است که قابلیت نمایش ۱۶ میلیون رنگ را دارد.

در همین حال نوت Edge با گارانتی در بازار ایران ۲ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان قیمت داده می شود اما سونی اکسپریا Z۳ حدود ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان قیمت داده می شود.

این دو گوشی از نظر پردازنده نیز قابل مقایسه هستند به نحوی که نوت Edge دارای پردازنده اسنپ دراگون ۸۰۵ و یا چیپست اگزینوس ۵۴۳۳ ، اندروید ۴.۴ است و سونی اکسپریا Z۳ از پردازنده اسنپ دراگون ۸۰۵ بهره می برد.

دوربین سونی اکسپریا Z۳ دارای کیفیت ۲۰.۷ مگاپیکسلی است اما نوت جدید سامسونگ دارای سنسور ۱۶ مگاپیکسلی دوربین با فناوری ضدلرزش OIS است.

این مدل گوشی دارای قلم هوشمند S Pen نیز است.

این گوشی که از خانواده نوت های پرطرفدار سامسونگ است با دارا بودن قلم هوشمند، از حافظه داخلی ۳۲۷۶۸ مگابایت و حافظه رم ۳۰۷۲ مگابایت با قابلیت نصب کارت حافظه از نوع Micro SD برخوردار است.

گلکسی نوت Edge سامسونگ شبکه های ارتباطی نسل سوم و چهارم را پشتیبانی می کند و قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای - GPS - بلوتوث – NFC را دارد.

این مدل مجهز به باتری ۳۰۰۰ میلی آمپر ساعتی است.

سایر مشخصات سونی اکسپریا Z۳

گوشی موبایل سونی اکسپریا زد ۳ دو سیم کارته است و با وزن ۱۵۲ گرم که سبکتر از نوت Edge سامسونگ است از جمله پرچمداران مقاوم در برابر آب سونی محسوب می شود.

این مدل دارای پردازنده Qualcomm MSM۸۹۷۴AC Snapdragon ۸۰۱ Chipset Quad-core Krait ۴۰۰ CPU است و از صفحه نمایش ۵.۲ اینچی بهره می برد که دارای تراکم پیکسلی ۴۲۴ پیکسل بر اینچ و قابلیت نمایش ۱۶ میلیون رنگ است.

سونی اکسپریا زد ۳ دارای حافظه داخلی ۱۶۳۸۴ مگابایت و حافظه رم ۳۰۷۲ مگابایت با قابلیت نصب کارت حافظه از نوع میکرو اس دی است و از شبکه های ارتباطی نسل سوم و چهارم پشتیبانی می کند و قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای و بلوتوث و NFC را دارد.

دوربین ۲۰.۷ مگاپیکسل و دارا بودن سیستم عامل Android ۴.۴ KitKat و باتری ۳۱۰۰ میلی آمپر ساعتی از دیگر ویژگیهای این گوشی است.