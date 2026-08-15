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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۴

نماینده دموکرات: جنگ شکست‌خورده جمهوری خواهان علیه ایران را پایان دهید

نماینده دموکرات: جنگ شکست‌خورده جمهوری خواهان علیه ایران را پایان دهید

رهبر دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا خواستار توقف جنگ علیه ایران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حکیم جفریز، رهبر اقلیت دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت نیویورک در واکنش به گزارش منتشر شده درباره مشکلات روانی نظامیان ایالات متحده در ناو آبراهام لینکن، در حساب رسمی اش در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: ملوانان وطن‌پرست ما شایسته برخورد با عزت و احترام‌ هستند؛ اما در ناو "یواس‌اس لینکلن" چنین چیزی دیده نمی‌شود.

وی با درخواست برای پایان دادن به جنگ طلبی کشورش علیه ایران افزود: دیگر بس است؛ به این جنگِ انتخابی [غیر ضروری] و شکست‌خورده که جمهوری‌خواهان در قبال ایران به راه انداخته‌اند، پایان دهید.

کد مطلب 6917675

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    نظرات

    • مجتبی US ۰۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      0 0
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      این دوتا حزب امریکا مثل سگ زرد برادر شغال هستند، یکی از آن یکی بدترند. و در سیاست خارجی شان هر دو جنایتکار کارکشته و با تجربه اند. فرق بایدن و ترامپ چیه؟ هر دو در نسل کشی دست داشته اند.
    • مهدی IR ۰۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
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      ترامپ درتوهم ملت ایران را آزاد کرد کره شمالی را خلع سلاح کرد وجنگ اوکراین را خاتمه داد لعنت براین موجود فاسد اپیستنی که هزاران ایرانی راباوعده های دروغ به خاک و خون کشید.

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