طهماسبی: کریدور شمال–جنوب فرصتی استثنایی برای کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی شامگاه شنبه در دیدار سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی، نماینده ولی‌فقیه در گلستان، با اشاره به ظرفیت‌ها و چالش‌های ارتباطی استان، بر ضرورت توجه ویژه وزارت ارتباطات به توسعه زیرساخت‌های این حوزه تأکید کرد.

وی با قدردانی از حضور وزیر ارتباطات و هیئت همراه در گلستان اظهار کرد: با وجود گستردگی جغرافیایی و تنوع اقلیمی استان، برخی مناطق گلستان همچنان با ضعف پوشش ارتباطی و نقاط کور اینترنتی مواجه هستند و رفع این مشکلات نیازمند حمایت و برنامه‌ریزی جدی است.

استاندار گلستان همچنین توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را از اولویت‌های استان دانست و خواستار حمایت وزارت ارتباطات از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان و فراهم شدن زمینه برای افزایش فعالیت این مجموعه‌ها شد.

طهماسبی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های منطقه آزاد اینچه‌برون گفت: هوشمندسازی این منطقه می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های تجاری گلستان داشته باشد و باید با جدیت دنبال شود.

وی همچنین کریدور شمال ـ جنوب را یکی از فرصت‌های مهم اقتصادی کشور عنوان کرد و افزود: اجرای این کریدور می‌تواند جایگاه ایران در تجارت خارجی و ترانزیت منطقه‌ای را ارتقا دهد و گلستان نیز از ظرفیت ویژه‌ای در این مسیر برخوردار است.

استاندار گلستان با بیان اینکه پیگیری اجرای کریدور شمال ـ جنوب در دستور کار قرار دارد، خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور نیز در سفر اخیر خود بر ضرورت اجرای این طرح تأکید کرده است و انتظار می‌رود روند اجرای آن با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود.

طهماسبی بر ضرورت توجه ویژه وزارت ارتباطات به تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، رفع نقاط کور، حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و هوشمندسازی منطقه آزاد اینچه‌برون تأکید کرد.