میعادفر: ۱۸۰ هزار خدمت سلامت به زائران مشهد مقدس ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اورژانس کشور، جعفر میعادفر، با تشریح جزئیات اقدامات انجام شده برای خدمت‌رسانی به زائران مشهد مقدس گفت: در مجموع ۱۸۰۳۰۴ خدمت در حوزه بهداشت و درمان به زائران ارائه شد که از این تعداد، ۱۱۶۴۱۶ مورد مربوط به خدمات درمانی و پیش‌بیمارستانی و ۵۰۲۸۸ مورد نیز خدمات آموزشی و پیشگیرانه بوده است.



وی با اشاره به عملکرد نیروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی افزود: در این مدت ۵۰۴۷ مراجعه درمانی ثبت شد که از این تعداد، ۴۹۰۳ نفر در محل درمان شدند و ۱۴۴ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند. همچنین ۱۷ مصدوم تصادفی، ۱۱ مورد مسمومیت، ۲۳ بیمار تنفسی تحت رسیدگی قرار گرفتند. همچنین در همین بازه زمانی ۲۷۸۶۸ تماس با مشهد و ۶۵۱۷ مأموریت ثبت شد.



میعادفر ادامه داد: در بخش خدمات ارائه شده توسط آمبولانس های خصوصی نیز ۶۷۰ مراجعه ثبت شد که از این تعداد ۶۵۵ نفر به‌صورت سرپایی درمان شدند، ۵ نفر به بیمارستان اعزام شدند و ۸ مورد سرم‌تراپی انجام شد.



رئیس کمیته بهداشت و درمان مراسم دهه آخر ماه صفر با اشاره به فعالیت تیم‌های واکنش سریع گفت: در این بخش ۱۱۷۲ مراجعه و خدمات ارائه شده توسط ۶۱ تیم واکنش سریع ثبت شده است.



وی افزود: در مراکز درمانی نیز ۱۰۵۷ نفر مراجعه داشتند که ۸۰۱ نفر به‌صورت سرپایی درمان شدند، ۲۵۶ نفر بستری شدند، ۷۴ عمل جراحی انجام شد، ۱۱ مورد ترومای ترافیکی، ۸ مورد گرمازدگی و ۱ مورد تنفسی تحت رسیدگی قرار گرفت.



به گفته میعادفر، در حوزه خدمات درمانی و بهداشتی مراکز و بیمارستان‌های سیار نیز آمار قابل‌توجهی ثبت شد؛ به‌طوری‌که در بیمارستان سیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۳۴۱۲ خدمت شامل ۳۴۱۰ درمان سرپایی، ۱۱۵۰ مورد سرم‌تراپی و ۲ اعزام به مراکز درمانی ثبت شده است. در بیمارستان سیار ثامن‌الائمه وابسته به مرکز بهداری شمالشرق نیروی زمینی سپاه نیز ۶۹۵۰ خدمت شامل ۹۶۴۵ درمان سرپایی، ۲۳۵ مورد سرم‌تراپی و ۵ اعزام به مراکز درمانی گزارش شده است.



وی اضافه کرد: در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۷۲۸۱ خدمت شامل ۱۷۲۸۱ درمان سرپایی، ۱۳۲۴ مورد سرم‌تراپی و ۱۳۵ اعزام به مراکز درمانی ثبت شده و در مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی در حرم مطهر نیز ۸۰۸۲۷ خدمت شامل ۸۰۷۷۴ درمان سرپایی، ۵۸۹۸ مورد سرم‌تراپی و ۵۳ اعزام به مراکز درمانی ارائه شده است.



میعادفر با اشاره به خدمات دارویی گفت: در داروخانه دارالشفا حرم مطهر ۱۳۶۰۰ مراجعه ثبت شد. همچنین در مراکز جامع سلامت ۱۲۶۳۵ مراجعه و در مجموع ۱۳۱۹۳ خدمت ارائه شد که شامل خدمات دندان‌پزشکی، آزمایشگاهی و تزریق و پانسمان بوده است.



وی در بخش بهداشت محیط نیز افزود: در این مدت ۸۹۶۵ مورد کلرسنجی انجام شد، ۲۲۴۷ کیلوگرم مواد غذایی غیربهداشتی از چرخه مصرف انسانی خارج شد، ۱۹۱ مورد بازرسی از مراکز مرتبط با توزیع و عرضه غذا انجام گرفت، ۱ مورد طغیان بیماری‌های منتقله از آب و غذا ثبت شد.



میعادفر گفت: در حوزه خون‌رسانی نیز پاسخگویی ۱۰۰ درصدی به نیازهای درمانی ثبت شد. در این مدت ۲۲۶۵ واحد خون اهدا و ۳۷۲۷ فرآورده خونی توزیع شد که ۱۹۸۱ واحد آن مربوط به فرآورده‌های RBC در استان بود.



وی همچنین از خدمات مرزی و لجستیکی در مرز دوغارون خبر داد و افزود: در این بخش ۱۳۰۹۵ زائر وارد شدند و ۱۴۲۰ نفر در مشهد اسکان یافتند. همچنین در مرز دوغارون ۲۸۱ دستگاه اتوبوس تردد داشت که ۲۴۳ دستگاه متعلق به ناوگان کشور افغانستان و ۳۸ دستگاه مربوط به ناوگان ایران بود.



میعادفر در پایان با اشاره به حوادث ثبت‌شده در مسیر زائران گفت: واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور بیدسک درمیان خراسان جنوبی در ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ منجر به ۴۷ مصدوم و ۴ فوتی شد. همچنین مسمومیت غذایی کاروان پیاده در نیشابور، شهر خرو و مسجد امیرالمؤمنین در ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۸ مصدوم برجا گذاشت. یک نزاع گروهی نیز در تربت‌حیدریه، روستای فهندر و داخل حسینیه در ۲۱ مرداد با ۱۰ مصدوم و نزاع گروهی هیات های مذهبی در نبش طبرسی در ۲۳ مرداد با ۲ مصدوم گزارش شد.