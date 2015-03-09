به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمرتضی موسویان رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر یکشنبه ۱۷ اسفند در همایش بین‌المللی فضای مجازی پاک که در سالن وزارت کشور برگزار شد، از ثبت لوگو برای تمامی وب سایت‌های ایرانی خبر داد و گفت: با ارایه چنین نشانی تمامی وب سایت‌های ایرانی دارای هویت و رده بندی می‌شود.

موسویان درباره جایگاه این مرکز در زمینه تولید محتوا و نیز همایش بین‌المللی فضای مجازی پاک (فمپ) افزود: با توجه به مصوبه ۱۳۸۹ هیات وزیران، این مرکز موظف است نسبت به ساماندهی فرهنگی دیجیتال در زمینه نشر دیجیتال، برخط و رسانه‌های همراه و هوشمند اقدام کند.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال همچنین با اشاره به ساماندهی پیامک‌های انبوه در زمان حاضر گفت: در خصوص این ساماندهی سلسه‌ای متشکل از دستگاه‌های مختلف کشوری و هدایت وزارت ارشاد تشکیل شده است.

وی درباره منافع مترتب بر ثبت وبسایت‌های افراد در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: سایت‌ها در ابتدا یک لوگوی بی‌رنگ دریافت می‌کند که پس از ارجاع به دستگاه ذیربط و دریافت مجوزهای لازم، به او لوگوی رنگی و سیستم رتبه‌بندی یک تا پنج ستاره اختصاص می‌یابد تا بتوان فعالان عرصه فضای مجازی را تمییز داد.

موسویان همچنین درباره رنگ‌های اختصاص یافته به وبسایت‌های ایرانی گفت: با توجه به نشست مرکز توسعه رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نهادهای مختلف قرار است تا رنگ‌های مختلف به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی اختصاص یابد و این نهادها موظف خواهند بود با توجه به نظام تولید محتوا، رنگ‌هایی را به عنوان شناسه معرفی کنند.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال با بیان اینکه این مرکز آدرس اینترنتی همه سایت‌های ایرانی را به دادستانی داده است، گفت: در صورت عدم ثبت آدرس یک وب سایت در این دامنه دادستانی حق فیلتر کردن آن وب سایت را خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: در پی نشستی با فعالان حوزه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال قرار شد تا با ارایه آموزش‌های لازم به نمایندگان تولیدکنندگان برنامه‌های کاربردی، نظارت بر فعالیت این فعالان را به عهده خودشان واگذار کنیم.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال گفت: با توجه به مصوبه شورایعالی فضای مجازی مبنی بر حمایت از صادرات نرم افزار، این امر در اولویت فعالیت‌های این مرکز قرار خواهد گرفت.