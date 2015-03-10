خبرنگار مهر برگزیده جشنواره رسانه، نظم و امنیت در مازندران شد

‌به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه اولین جشنواره رسانه، نظم و امنیت با تقدیر از برگزیدگان رشته های مختلف پیش از ظهر سه شنبه در ساری پایان یافت.

علیرضا نوری کجوریان سرپرست خبرگزاری مهر در مازندران در این جشنواره در بخش گزارش با گزارش " سلام معتادان به زندگی" حائز رتبه برگزیده شده است و لوح تقدیر، تندیس و جایزه نقدی جشنواره را دریافت کرد.

در لوح سپاس که به امضای سرتیپ پاسدار مسعود جعفری نسب فرمانده انتظامی مازندران رسیده است، آمده است: رسانه ها بر اساس رسالت خویش با انتشار اخبار و اطلاعات نقشی اساسی در ایجاد قانونگرایی، نظام پذیری و ارتقای احساس امنیت روانی شهروندان بر عهده دارند و برگزاری جشنواره رسانه، نظم و امنیت عمومی از سوی فرماندهی انتظامی استان مازندران تاکیدی بر وظیفه مشترک پلیس و رسانه ها در توسعه انضباط اجتماعی است.

هیئت داوران جشنواره با اکثریت آرا اثر ارسالی جنابعالی را با عنوان سلام معتادان به زندگی در بخش گزارش حائز رتبه برگزیده شناخت.

در این جشنواره از ۲۵ اثری که برای مرحله دوم ارسال شد هفت اثر برگزیده شدند که در بخش گزارش علیرضا نوری کجوریان با گزارش " سلام معتادان به زندگی" از خبرگزاری مهر، فاطمه عربی از حرف مازندران، با عنوان " ناجای ناجی نوبنیادی ها"، حسین احمدی از روزنامه قدس با گزارش " هراز نفس های تازه می خواهد" و زهرا باغبانی از سایت بشارت نیوز با عنوان مسئولان و خانواده ها دو بال رهایی از اعتیاد برگزیده شدند.

همچنین در بخش خبر اثر اسماعیل بخشی از سایت مازندنومه، خانم منوری از روزنامه خبر شمال با عنوان "رل بازیهای یک هنرپیشه کلاهبردار"، دربخش مصاحبه کلثوم فلاحی از خبرگزاری فارس با عنوان کاهش ۶۰ درصدی سرقت های خشن برتر شدند.

علاوه بر این، در بخش خبر، اثر حسین خانی از روزنامه ایران با عنوان " فروش ماهواره ای بهشت"، در بخش مصاحبه اثر" مهدی روحی از روزنامه خبر شمال با عنوان " هوش سیاه مازندران" و در بخش گزارش، گزارش اثر جعفر رعیت از سایت خبری خزر خبر با عنوان " جنجالی ترین پرونده در مازندران:" در بخش یاداشت، رقیه توسلی از روزنامه قدس با عنوان " با شما دلواپسی های زندگی کمتر است"، در بخش گزارش ویژه خبری تلویزیونی نوروز اثر عباس نوائیان با عنوان " کلاهبرداری ها شرطبندی فوتبال" برگزیده شدند.

در بخش عکس خبری، اثر محسن هدایتی از سایت خزرنما با عنوان "اقتدار پلیس" برگزیده شد و از فتح اللهی معاون اخبار شبکه طبرستان نیز تقدیر شد.