اتوموبیلران قمی نایب قهرمانی جایزه بزرگ کشور را به دست آورد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات اتومبیلرانی قهرمانی کشور عصر سه شنبه در حالی برگزار شد که یک اتومبیلران قمی موفق به کسب یک مقام دومی و یک مقام سومی در این رقابت‌ها شد.

در مسابقات اتوموبیلرانی قهرمانی کشور رحمان کوراتی اتومبیلران قمی موفق شد در کلاس ۱۴۰۰ سی سی صاحب عنوان دوم شود و در کلاس ۱۶۰۰ سی سی عنوان سوم را به دست آورد.

به طور کلی مسابقات اتومبیلرانی در کلاس‌های مختلف نظیر ۲۰۶، پراید، جی تی، ۱۴۰۰ سی سی و ۱۶۰۰ سی سی برگزار می‌شود و کوراتی در دوره گذشته این مسابقات نیز عنوان سوم را به دست آورده بود.

هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی قم قهرمانان دیگری چون حسین دانشور و سید سعید طباطبایی را در اختیار دارد که البته طباطبایی در این دوره مسابقات حضور نداشت اما با راه اندازی پیست موتورسواری و اتومبیلرانی در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم، این رشته در آینده می‌تواند حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد.

نماینده قم پیش از این در مسابقات اتومبیلرانی سرعت قهرمانی ایران و در رقابت با حریفان خود موفق به کسب مقام سوم کشور شد چنان که در کلاس ۱۴۰۰ جی‌تی رحمان کوراتی اتوموبیلران قمی پس از سیامک موسوی و فرشید طراح به خط پایان رسید و عنوان سوم این مسابقات را از آن خود کرد.

امسال علاوه بر اتوموبیلرانان، موتورسواران تیم اعزامی هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان قم در مصاف با رقبای خود از تیم‌های مختلف کشور، مقام قهرمانی رقابت‌های حرکت‌های مهارتی موتورهای همگانی کشور را به دست آوردند.