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۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۲۳:۴۴

تشریح وضعیت بازار دارویی کشور/محدودیت واردات

تشریح وضعیت بازار دارویی کشور/محدودیت واردات

مدیر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو، گفت سیاست وزارت بهداشت حمایت از داروهای تولید داخل در مقابل داروهای مشابه خارجی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهدی پیر صالحی، افزود: خوشبختانه و با تلاش های صورت گرفته اکنون کمبود موثر دارو نداریم اما به دلیل آنکه از واردات داروهای مشابه تولید داخل جلوگیری نموده ایم ممکن است مردم به اشتباه تصور کمبود دارو داشته باشند.

وی گفت: به دنبال حرکت در راستای سیاستهای اقتصادی کشور و همچنین حمایت از پیشرفت های مسلم دانشمندان و صنایع دارو سازی کشور، وزارت بهداشت از واردات داروهای مشابه تولید داخل جلوگیری نموده است.

پیرصالحی با بیان اینکه پیشبرد این سیاست در گام نخست همکاری پزشکان و در وهله بعد عموم مردم را می طلبد تصریح کرد: وقتی داروی با کیفیت ایرانی موجود است چه اصراری بر استفاده از دارو های خارجی وجود دارد.

کد مطلب 2516234
حبیب احسنی پور

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