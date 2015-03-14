به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر، مسابقات دارگون بوت مردان به مناسبت روز بوشهر روز گذشته در بوشهر برگزار شد.

در این رقابتها تیم‌هایی از تهران (۳ تیم)، آذربایجان شرقی (۲ تیم)، هرمزگان (۲ تیم)، بوشهر (۵ تیم) و کرمانشاه حضور داشتند.

این مسابقات در دو رده سنی بالای ۲۳ سال و پیشکسوتان و آزاد برگزار شد که در پایان در رده سنی بالای ۴۰ سال مسافت دو هزار متر آزاد، تیم سکان، تهران و جاشو بوشهر اول تا سوم شدند و در مسافت ۲۰۰ متر سکان بوشهر، تهران و جاشو بوشهر عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

همچنین در رده سنی زیر ۲۳ سال مسافت ۲۰۰ متر، تیم‌های سکان و لیان بوشهر اول و دوم شدند و تیم بامداد صنعت هرمزگان سوم شد.

در رده بزرگسالان مسافت دو هزار متر تیم‌های سکان بوشهر، اژدها سوران پارسی و پرشین گلف اول تا سوم شدند.

درمسافت ۲۰۰ متر همین رده، تیم‌های اژدها سوران پارسی، پرشین گلف و سکان بوشهر عناوین اول تا سوم این مسابقات را به دست آوردند.