معرفی طلاب برتر مسابقات قرآن و حدیث حوزه علمیه قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، در ششمین دوره مسابقات قرآن و حدیث حوزه های علمیه قزوین که با حضور بیش از ۶۰ نفر از طلاب در رشته‌های حفظ، ترتیل، تحقیق، اذان و ادعیه خوانی برگزار گردید، نفرات برتر مشخص شدند.

در رشته حفظ؛ در بخش حفظ کل، محمد جواد مقدم از مدرسه امام صادق(ع)، در بخش حفظ ۲۰ جزء؛ مهدی رجبی از مدرسه التفاتیه، در بخش حفظ ۱۰ جزء، سیدصادق مجابی از مدرسه شیخ الاسلام و محسن جباری از مدرسه حاج مصطفی خمینی(ره) تاکستان و همچنین در بخش حفظ ۵ جزء، مهدی قهرمانی از مدرسه امام صادق(ع) حائز رتبه های برتر شدند.

در بخش حفظ یک جزء، محمد امین گروسی از مدرسه التفاتیه، احمد درزی رامندی از مدرسه امام صادق(ع) و رضا غفوری از مدرسه التفاتیه به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در رشته قرائت در بخش ترتیل، علی قانع از مدرسه محسنیه مقام اول، نقی آقاجانی از مدرسه شیخ الاسلام مقام دوم و میثم رمضانی از مدرسه مولاوردی خان مقام سوم این دوره از مسابقات را کسب کردند و سید محمد حسن بابایی هم در بخش قرائت تحقیق حائز رتبه برتر شد.

در رشته اذان سید محمد حسن بابایی از مدرسه امام صادق(ع)، رضا فهیمیان از مدرسه مولاوردی خان و علی قانع از مدرسه محسنیه رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

لازم به ذکر است که نفرات برتر مرحله استانی این دوره، در مسابقات کشوری که اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ در قم برگزار خواهد شد، شرکت می‌کنند.