بازدیدکنندگان خارجی از گنبد سلطانیه ۱۰۰ درصد افزایش داشت

یحیی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: تعداد مسافران خارجی در سال گذشته ۴۸ نفر بود که امسال به ۱۰۹ نفر رسید.

وی اظهار داشت: در تعطیلات نوروز امسال ۹۶ هزار و ۴۲۲ نفر از سایت های گردشگری زنجان بازدید کردند و این آمار مربوط به تعداد بلیط های فروخته شده به بازدید کنندگان است.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: شهر سلطانیه سرشار از جاذبه های تاریخی ارزشمند است و باید مورد بازدید گردشگران و مسافران نوروزی قرار گیرد.

رحمتی تاکید کرد: در نوروز امسال ۱۱ هزار و ۱۴۸ نفر از گنبد سلطانیه بازدید کردند.

وی در ادامه گفت: متاسفانه در نوروز امسال تعداد بازدید کنندگان از غار کتله خور بسیار کاهش یافته است.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان یاد آورشد: استان زنجان پتانسیل های خوبی برای جذب گردشگر را دارد که در این راستا باید رسانه ها همکاری لازم را با این اداره کل داشته باشند.

رحمتی بااشاره به اینکه این استان زنجان ۴۸۰ اثرگردشگری جذاب بدون سطح بندی به عنوان منطقه دارد گفت: پس از سطح بندی ها مناطق گردشگری زنجان به ۹۸ اثر رسید.