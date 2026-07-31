عادل رهبریان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیروهای درمانی، امدادی و داوطلبان جمعیت هلالاحمر استان از آغاز خدمترسانی به زائران اربعین، بهصورت شبانهروزی در درمانگاه سطح یک هلالاحمر مستقر هستند و خدمات متنوع درمانی و بهداشتی را به زائران ارائه میکنند.
وی افزود: در هفته نخست مردادماه، ۳ هزار و ۷۴۲ ویزیت پزشک، ۴ هزار و ۴۹۵ خدمت پرستاری، ۶ هزار و ۱۷۶ خدمت دارویی، یکهزار و ۸۸۷ مورد تزریقات، ۸۶۸ مورد پانسمان، ۳۸۹ تست قند خون و یکهزار و ۳۵۱ تست فشار خون در این مرکز انجام شده است.
سرپرست جمعیت هلالاحمر کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه مجموع خدمات ارائهشده به زائران از ۲۶ هزار مورد فراتر رفته است، تصریح کرد: این خدمات با تلاش تیمهای پزشکی، پرستاری، دارویی و امدادی استان و با هدف حفظ سلامت زائران اربعین حسینی انجام شده است.
رهبریان ادامه داد: جمعیت هلالاحمر کهگیلویه و بویراحمد تا پایان مراسم اربعین با تمام ظرفیت در کنار زائران خواهد بود و آمادگی کامل برای ارائه خدمات درمانی، امدادی و بشردوستانه را دارد.
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