به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدحسن ابوترابیفرد در خطبههای نماز جمعه این هفته تهران که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار کرد: صبر در منطق دین و قرآن به معنای شناخت وظیفه و انجام شایسته تکلیف با هدف اطاعت امر خداوند است.
وی ادامه داد: اگر انسان در قله ایستادگی و استقامت برای انجام شایسته وظایف خویش قرار گرفت، در قله صبر قرار دارد.
خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه صبر با وظیفهشناسی پیوندی استوار دارد، تصریح کرد: عاشورا، عالیترین و فاخرترین نماد صبر، وظیفهشناسی، استقامت و مقابله با باطل است.
حجتالاسلام ابوترابیفرد ادامه داد: جریان عظیم اربعین ذیل این قلههای رفیع عقلانیت، ایمان، وظیفهشناسی و ایستادگی و ایثار معنا پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه در عاشورا، مردان و زنانی بودند که حق را شناختند و برای دفاع از حق و مقابله با باطل همه هستی خود را با عالیترین مرتبه از اخلاق و انگیزه الهی گذاشتند، گفت: عاشورا زنده است. اگر شهادت امام حسین (ع) و یارانش نبود، اسلام در حیات سیاسی و اجتماعی انسانها حضوری کم رنگ داشت.
حجتالاسلام ابوترابیفرد در ادامه، تاکید کرد: آینده از آن ملت بزرگ ایران است، مشروط بر آنکه موفقیتهای امروز را پاس داریم و با هوشیاری و همبستگی از دستاوردهای ارزشمند خود صیانت کرده و آن را تقویت کنیم.
وی تصریح کرد: برای پیروزی در میدان باید مجموعهای از متغیرهای قدرت اعم از سطح بازدارندگی، آمادگی دفاعی، انسجام ملی، سرمایه اجتماعی و افکار عمومی را به صورت یک منظومه واحد مورد توجه قرار داده و آن را حفظ و تقویت کنیم.
امام جمعه موقت تهران افزود: نقشه راه اصلی دشمن تمرکز بر کاهش سرمایه اجتماعی با تعمیق شکافهای اجتماعی و اختلافات سیاسی و کاهش اعتماد مردم به مسئولان است. بر همین اساس، مقام معظم رهبری با اصرار بر وحدت کلمه و اتحاد مقدس، پرهیز از اختلافات سیاسی را از اصولیترین امور و وظایف همگانی دانستهاند.
حجتالاسلام ابوترابیفرد اظهار کرد: آنچه آتش سلاح واشنگتن و تلآویو را خاموش میکند و موازنه قدرت را به نفع ایران پایدار میکند، آتش سهمگین موشکها، تثبیت پیروزی نظامی و تبدیل آن به دستاورد سیاسی در میز دیپلماسی است.
امام جمعه موقت تهران در ادامه با اشاره به مرزنشینان جنوب کشور، گفت: مردان سلحشور جنوب در همه ادوار تاریخ پیشانی مقاومت ایرانیان در برابر دشمنان متجاوز بودهاند. غیرت مردان جنوب بخشی ماندگار از حافظه تاریخی ملت ایران است.
وی متذکر شد: از قرن ۱۶ میلادی که ارتش پرتغال سودای تسلط بر گذرگاه هرمز را داشت، سلحشوران جنوب دوشادوش سربازان دلیر کشور این خطه را به کانون مقاومت ملت بزرگ ایران تبدیل کردند.
حجتالاسلام ابوترابیفرد اظهار کرد: امروز نیز بار دیگر جنوب کشور مورد تعرض دشمن قرار گرفته و ایرانیان نیز شاهد ایثار و مقاومت مردمی هستند که در همیشه تاریخ پیشانی مقاومت ایران بودهاند.
وی در ادامه ضمن تقدیر از ملت عراق، گفت: شما حماسهآفرینان رزمایش عظیم و شگفتیساز اربعین هستید.
خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: سیاستمداران هوشمند و امین کشور این حقیقت را یافته و به آن پایبند هستند که در میدان نبرد باید قدرت حرف اول را بزند تا در میز مذاکره حقانیت ما بر کرسی بنشیند. در دنیای امروز سیاست بر مدار قدرت تعریف می شود.
حجتالاسلام ابوترابیفرد ادامه داد: عملیات موفق نظامی، اراده مستحکم برای تداوم مقابله با تجاوزهای آمریکا، بر هم زدن آرایش نظامی و قدرت تهاجمی دشمن، حضور همراه با اقتدار در تنگه هرمز، وحدت ساحات و آتش سهمگین محور مقاومت و فرسایش نیروهای دشمن گواه روشنی است بر این حقیقت که امروز ابتکار عمل در دستان توانای ایرانیان و همپیمانان آنان است.
وی با بیان اینکه آمریکا بازیگر اصلی منطقه نیست، تاکید کرد: امروز به سطحی از بازدارندگی فعال دست یافتهایم که دشمن نمیتواند بدون دریافت پاسخ مناسب، اقدام به ماجراجویی کند.
خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: اگر دشمن متوجه شود هزینه ادامه جنگ از منافع احتمالی آن بیشتر است، بازدارندگی به نقطه اصلی خود دست یافته است.
وی افزود: جنگ تحمیلی واشنگتن و تلاویو علیه ایران صرفا یک جنگ نظامی نیست، بلکه صحنهای از رویارویی، تقابل و رقابت چند وجهی است که مولفههای سیاسی، اقتصادی، روانی، فرهنگی و رسانهای را به طور همزمان در بر گرفته است. برای پیروزی در این میدان نباید دشمن را کوچک شمرد.
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