به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری المیادین بندهایی از توافق شرم الشیخ درباره سلاح مقاومت را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، پیش‌نویس این توافق شامل آغاز روند شمارش و ذخیره‌سازی سلاح‌های سنگین، محل‌های تولید تجهیزات نظامی، انبارهای سلاح و تونل‌ها است و شمارش و فهرست‌بندی سلاح‌ها باید ظرف ۱۴ روز انجام شود.

همچنین بر اساس بند هشتم این سند، فرآیند شمارش سلاح‌های سنگین پس از تکمیل تعهدات باقی‌مانده در پروتکل شرم‌الشیخ آغاز خواهد شد.

بر اساس این سند، این فرآیند پس از ورود کمیته ملی و استقرار نیروی بین‌المللی برقراری ثبات در نوار غزه آغاز می‌شود و طبق جدول زمانی که تکمیل آن ۱۴ روز پیش‌بینی شده و امکان تمدید آن با تصمیم کمیته بین‌المللی راستی‌آزمایی وجود دارد، اجرا خواهد شد.

سند اجرایی توافق همچنین تأکید می‌کند که روند شمارش سلاح‌های سنگین با عقب‌نشینی مرحله‌ای رژیم صهیونیستی از مناطقی که در غزه تحت کنترل دارد؛ مرتبط خواهد بود.

در بخش دیگری از سند آمده است که گروه‌های فلسطینی در این فرآیند مشارکت خواهند داشت و هیچ‌گونه سلاحی به رژیم صهیونیستی یا طرف‌های غیرفلسطینی منتقل یا تحویل داده نخواهد شد.

پس از اجرای بندهای ۷ تا ۱۰ نقشه راه، تنها کمیته ملی مسئول نگهداری یا کنترل سلاح در نوار غزه خواهد بود.

همچنین رسیدگی به موضوع سلاح و اجرای بندهای طرح صلح، به ایجاد یک مسیر قابل اعتماد برای تحقق حق تعیین سرنوشت فلسطینیان و تشکیل دولت فلسطین مرتبط خواهد بود.

گفتنی است که حماس و گروه‌های مقاومت فلسطینی از سه روز پیش در شرم‌الشیخ مصر مشغول مذاکره درباره اجرای مرحله دوم توافق آتش‌بس هستند.