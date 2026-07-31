نوری بیلگه جیلان با فیلم جدیدش چشم به کن ۲۰۲۷ دارد؛ پایان فیلمبرداری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، نوری بیلگه جیلان تولید فیلم «خورشید پریده‌رنگ» را به پایان رسانده و به نظر می‌رسد از حالا منتظر فرا رسیدن جشنواره کن ۲۰۲۷ است.

در این فیلم پینار دنیز نقش دفنه را بازی می‌کند و آلتان ارککلی بازیگر پیشکسوت ترک نقش صبری را بر عهده دارد و عثمان سونانت در نقش شوهر دفنه ظاهر می‌شود. کرم بورسین، ماهر ایپک، سرکان ارجان و شبنم حسنی‌سوگی دیگر بازیگران فیلم هستند.

جیلان فیلمسازی است که تقریباً همیشه جایی در بخش رقابتی کن دارد و از همین حالا می‌توان انتظار داشت که با این فیلم در کن ۲۰۲۷ حضور داشته باشد.

از این فیلم به عنوان کاوشی در «فاصله‌ای که زمان و سکوت بین افراد ایجاد می‌کند، از طریق رابطه‌ای پدر و دختری که با عشق و خستگی در هم تنیده شده است» یاد شده است.

خلاصه داستان فیلم به صورت رسمی چنین اعلام شده است: صبری تنها در حومه آنکارا زندگی می‌کند. دخترش که در استانبول زندگی می‌کند، از او دعوت می‌کند تا چند روزی را با او و پسر کوچکش در خانه ساحلی‌اش بگذراند. پس از شادی اولیه دیدار مجددشان، تنش‌هایی بین آنها ایجاد و کینه‌های دیرینه زنده می‌شود.

رویارویی اصلی بین صبری و دفنه، داستان را پیش می‌برد که حول محور فاصله عاطفی، درگیری خانوادگی و تأثیر ماندگار گذشته ساخته شده است.

جیلان یکی از شناخته‌شده‌ترین کارگردانان بین‌المللی ترکیه است؛ با فیلم‌هایی که اغلب انزوا، اخلاق، حافظه و روابط پیچیده انسانی را از طریق دیالوگ‌های سنجیده و داستان‌سرایی متمرکز بر شخصیت بررسی می‌کنند.

این کارگردان جایزه بزرگ هیئت داوران کن را برای فیلم «روزی روزگاری در آناتولی» در سال ۲۰۱۱، دریافت کرد و این موفقیت را با فیلم «دورست» هم تکرار کرد. وی با فیلم «خواب زمستانی» برنده نخل طلای ۲۰۱۴ کن شد و با «سه میمون» جایزه بهترین کارگردانی کن را کسب کرد تا به یکی از چهره‌های اصلی جشنواره‌ای بدل شود.

او آخرین بار سال ۲۰۲۳ با فیلم «درباره علف‌های خشک» در جشنواره‌ها حضور داشت و جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره کن را برای بازی مروه دیزدار دریافت کرد.

فیلمبرداری فیلم «خورشید پریده رنگ» اوایل ژوئن در استانبول آغاز و سپس به منطقه تاریخی آسوس منتقل شد. با تکمیل فیلمبرداری اکنون کار وارد مرحله پس از تولید شده تا تدوین و سایر کارهای نهایی انجام شود.

دنیز با به اشتراک گذاشتن عکسی با جیلان و اضافه کردن کلمه ترکی «Paydos»، پایان فیلمبرداری فیلم را اعلام کرد. این اصطلاح به معنای پایان کار یا زمان پایان کار است.

این فیلم با حمایت آرته فرانس ساخته شده و توسط شرکت ممنتو پروداکشن مستقر در فرانسه و شرکت ان‌بی‌سی فیلم مستقر در ترکیه متعلق به جیلان، به طور مشترک تولید می‌شود.