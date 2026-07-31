به گزارش خبرنگار مهر، کیوان آشنا ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای نوسازی و تقویت ناوگان حملونقل عمومی، سه دستگاه اتوبوس جدید از محل اعتبارات اوراق مشارکت به ناوگان شهرداری یاسوج افزوده شد.
وی با اشاره به برنامه مدیریت شهری برای توسعه حملونقل عمومی افزود: پیش از این نیز یک دستگاه اتوبوس در اسفندماه سال گذشته وارد ناوگان شده بود و سه دستگاه دیگر نیز در خردادماه امسال تحویل و به چرخه خدماترسانی شهری اضافه شدند.
شهردار یاسوج توسعه ناوگان حملونقل عمومی را از اولویتهای مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: افزایش تعداد اتوبوسها موجب ارتقای کیفیت خدمات، کاهش زمان انتظار شهروندان در ایستگاهها و تسهیل جابهجایی مسافران در سطح شهر خواهد شد.
آشنا با تأکید بر تداوم روند نوسازی ناوگان اضافه کرد: با تأمین اعتبارات لازم و استفاده از ظرفیتهای موجود، برنامه توسعه و تقویت ناوگان حملونقل عمومی با هدف ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان ادامه خواهد یافت.
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