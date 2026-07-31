حفاظت از ماهیان خزری؛ از چالش حقابه تا مقابله با صید غیرمجاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت از محیط زیست، حمید ظهرابی در نشستی با حضور رئیس سازمان شیلات ایران و معاونان این سازمان، معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، مدیران کل حفاظت محیط زیست استانهای مازندران و گیلان، مدیران دفاتر معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی و جمعی از کارشناسان خبره، بر ضرورت همافزایی دستگاههای مسئول برای صیانت از ذخایر ارزشمند زیستی خزر تأکید کرد.
او با اشاره به الزامات بند «ت» ماده ۶۰ برنامه هفتم توسعه، گفت: در راستای اجرای این حکم قانونی، مقرر شد کارگروههای ملی و استانی با مشارکت استانهای گیلان، مازندران و گلستان و با حضور نمایندگان سازمان شیلات، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت کشور و دادگستری تشکیل و اقدامات لازم برای رفع موانع پیشروی احیای ماهیان مهاجر دنبال شود.
سپس حمزه رستمپور، رئیس سازمان شیلات کشور گزارشی از اقدامات و برنامههای این سازمان در سالهای گذشته برای حفاظت و احیای گونههای ماهیان کوچرو ارائه داد. او با تاکید بر اهمیت همکاریهای مشترک و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی دوجانبه جهت احیای این گونهها و زیستگاههای مشترک، آمادگی کامل سازمان شیلات را برای اجرای برنامههای جامع و هماهنگ در این حوزه اعلام کرد.
در ادامه این نشست، احمدرضا لاهیجان زاده معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تکالیف مقرر در ماده ۶۰ قانون برنامه هفتم توسعه، بر ضرورت رعایت وظایف قانونی از سوی تمام دستگاههای مسئول تاکید کرد. او اجرای برنامههای منسجم برای حفاظت از زیستبومهای آبی را نیازمند مشارکت همهجانبه دستگاهها دانست و موفقیت در این مسیر را در گرو همراهی و همافزایی تمام بخشهای اجرایی کشور توصیف کرد.
صدیقه ترابی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست نیز با تشریح برنامههای جاری این معاونت در زمینه پایش کیفیت منابع آب سطحی رودخانهها، به یافتههای حاصل از مطالعات و نتایج پایشهای دورهای اشاره کرد. او با استناد به این دادههای علمی، از آمادگی کامل معاونت محیط زیست انسانی برای همکاری در تدوین و اجرای برنامههای جامع مشترک خبر داد.
به گفته ظهرابی، آزادماهی خزری و ماهیان خاویاری از ارزشمندترین گونههای زیستی منطقه هستند و مسیرهای مهاجرتی آنها با چالشهایی همچون کمبود حقابه، موانع مهاجرتی، آلودگیهای ورودی، صید غیرمجاز، تغییرات اقلیمی و کاهش تراز آبی دریای خزر مواجهاند.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: موضوعات مطرحشده در این نشست در قالب کارگروههای ستادی و استانی بهصورت مستمر پیگیری خواهد شد تا زمینه بهبود وضعیت زیستی ماهیان و احیای رودخانههای مهاجرتی فراهم شود.
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