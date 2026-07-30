ترامپ: توافق تاریخی برای خلع سلاح کامل حماس حاصل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در اظهاراتی مدعی شد که توافق برای خلع سلاح کامل حماس و دیگر گروههای فلسطینی در غزه، حاصل شده است.
ترامپ افزود که این توافق «دستاوردی بزرگ» در مسیر دستیابی به صلح و امنیت پایدار خواهد بود.
وی از مصر، قطر و ترکیه بهعنوان میانجیهای این روند قدردانی کرد و تلاشهای تیم خود را نیز در دستیابی به این توافق مورد تمجید قرار داد.
رئیسجمهور آمریکا همچنین مدعی شد که پس از تکمیل روند خلع سلاح، نیروهای رژیم صهیونیستی از غزه عقبنشینی خواهند کرد و مسئولیت تأمین امنیت این منطقه به «نیروی بینالمللی برقراری ثبات» و یک نیروی پلیس فلسطینی جدید واگذار خواهد شد.
ترامپ این توافق را گامی مهم برای پایان دادن به درگیریها و ایجاد ترتیبات امنیتی جدید در نوار غزه توصیف کرد.
پیش از این شبکه خبری الجزیره و شبکه خبری المیادین بندهایی از توافق شرم الشیخ را منتشر کرده بودند.
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