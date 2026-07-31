مرادی: بیش از ۱۰ هزار زائر گیلانی راهی مرزهای اربعین شدند

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استمرار عملیات اعزام زائران اربعین حسینی از استان، اظهار کرد: از ابتدای طرح اربعین تاکنون، ۳۳۵ سفر از طریق مرز مهران انجام شده که طی آن ۱۰ هزار و ۵۰ نفر از زائران گیلانی به سمت کربلای معلی اعزام شدهاند.
وی افزود: همچنین از مرز خسروی نیز ۱۴ سفر انجام و ۴۲۰ نفر از زائران استان از این مسیر عازم مراسم پیادهروی اربعین شدهاند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای گیلان با اشاره به آغاز بازگشت زائران، تصریح کرد: تاکنون ۳۵ سفر از مرز مهران انجام و ۸۸۹ نفر از زائران گیلانی به استان بازگشتهاند و روند بازگشت سایر زائران نیز بهصورت مستمر ادامه دارد.
مرادی با تأکید بر آمادگی کامل ناوگان حمل و نقل عمومی استان برای جابجایی زائران، تصریح کرد: تمامی تمهیدات لازم برای اعزام و بازگشت ایمن و آسان زائران حسینی اندیشیده شده و همکاران ما در پایانههای مرزی و جادههای استان، شبانهروز در حال خدمترسانی به دلدادگان مکتب اهلبیت (ع) هستند.
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