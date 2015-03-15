ترافیک سنگین محدوده نمایشگاه بهاره کرج شهروندان را کلافه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه شهروندانی که قصد داشتند بعد از یک روز شلوغ کاری خود را به منزل برسانند، در محدوده مهر ویلا تا میدان امام خمینی کرج با ترافیک سنگینی مواجه شدند.

این ترافیک با توجه به نزدیک شدن به روزهای پابان سال و همچنین برپایی نمایشگاه بهاره کرج در محدوده میدان امام خمینی، به وجود آمده بود و سبب شد شهروندانی که همه روزه این مسیر را برای بازگشت به خانه طی می کنند، حدود یک ساعت دیر از معمول به محل سکونت خود برسند.

ترافیک روزهای پایان سال در سایر معابر به ویژه خیابانهای مرکزی شهر که محل استقرار مراکز خرید است، بیشتر دیده می شود و در برخی ساعات حرکت به کندی جریان دارد.

ظرفیت محدود معابر و کمبود پارکینگ در کلانشهر کرج

سرهنگ همایون شریفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان البرز در رابطه با این موضوع در گفتگو با مهر، تداوم این وضعیت را تا پیش از آغاز سال اعلام کرد و گفت: شلوغی خیابان ها و معابر تا زمان سال تحویل ادامه دارد و معابر سطح شهر شلوغ و پرتردد خواهد بود اما پس از آغاز سال و با شروع سفرهای نوروزی، شهر خلوت و جاده ها شلوغ می شود.

وی در پاسخ به تمهید پلیس برای روان سازی ترافیک محدوده نمایشگاه بهاره کرج، تاکید کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی بر اساس وظیفه خود توان و تلاش خود را برای روان سازی ترافیک گذاشته تا شهروندان زمان کمتری را در ترافیک بگذرانند؛ با این حال اما این وضعیت در آستانه نوروز و انجام خریدهای نوروزی مردم همه ساله تکرار شده و شمار خودروهای تردی در شهر افزایش می یابد.

شریفی عمده علت ترافیک خیابان ها در آستانه سال نو را ظرفیت محدود معابر دانست و گفت: ظرفیت محدود معابر و کمبود توقفگاه و پارکینگ به ترافیک خیابانها در این ایام از سال دامن می زند.