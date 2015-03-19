فعالیت تبلیغات اسلامی گلستان افزایش یافت

حجت الاسلام نورا.. ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این نکته که نوروز عید و آغاز فصل بهار و روییدن گل هاست، افزود: همه ای مواردابزاری است که در اختیار بشر قرار گرفته تا بشر به مهم تر از آن یعنی تحول درونی دست پیدا کند.

وی ادامه داد: به تعبیر امام صادق (ع)نوروز را مردم گرامی بدارند و در نوروز به خودشان توجه داشته، زندگی را بازنگری کرده و محاسبه اعمال داشته باشند.

حجت الاسلام ولی نژاد ضمن اشاره به دعای لحظه تحویل سال، اذعان کرد: این نیایش نشان می دهد که که نوروز تحولی درونی و روز دگرگونی درونی است؛ روز دور ریختن بدی ها، معایب و اضافه کردن فضائل است.

این مسئول گلستانی تصریح کرد: درون افراد ممکن است عیب هایی مثل دورغ، تهمت، بدبینی، رفتار بد و اخلاق بد وجود داشته باشد؛ باید اینها را دور ریخته و زیبایی ها را مانند صداقت، راستگویی، خوش اخلاقی و خوش رفتاری را در درون خود پرورش دهیم.

وی ضمن اشاره به اینکه نوروز امسال با ایام فاطمی تقارن داردف افزود: مردم ما قدر ائمه و معصومین را می دانند و حرمت خاندان را حفظ می کنند اما توصیه ما بر این است که به این موضوع توجه عمیق و وسیع داشته باشند؛ فاطمیه مهم است به این دلیل که فاطمه دختر پیامبر و مورد سفارش ایشان بوده است.

علی رغم منابع محدود و کمبود اعتبار، فعالیت سازمان تبلیغات افزایش داشته است

مدیر کل تبلیغات اسلامی گلستان در توضیح عملکرد سازمان تبلیغات اسلامی در سال ۹۳ گفت: علی رغم منابع محدود و کمبود اعتبار ارزشیابی ما این است که سازمان نسبت به سال قبل در برخی موارد افزایش فعالیت داشته است.

وی ادامه داد: سعی شده ماموریت های سازمان را با تغییراتی در برنامه ها دنبال کنیم در این راستا تلاش شد از پول و منابع مالی کمتر با بهره وری بالاتر در کارها استفاده کنیم.

حجت الاسلام ولی نژاد خاطر نشان کرد: در حوزه اعزام مبلغ، ساماندهی و سازماندهی هیات های مذهبی، کانون مداحان، حوزه قرآنی و تبیان، گفتمان، کتابخانه ها و کتاب، مناسبت های مذهبی و برنامه هایی مانند اعتکاف، عرفه، طرح تابستان، ماه محرم و رمضان و سایربرنامه های مشابه آن رشد خوبی داشته ایم.

۱۴۶ خانه عالم در استان راه اندازی شد

وی از راه اندازی ۱۴۶ خانه عالم در استان خبر داد و گفت: وضع مطلوب ما ۳۰۰ خانه عالم است؛ بخش اعظم این خانه ها افتتاح شد و برخی از آنها در سال آینده افتتاح می شود.

این مسئول گلستانی در توضیح خانه عالم، اذعان کرد: خانه عالم به عنوان محل استقرار مبلغین در روستاها است که به صورت سالانه مبلغان در روستا اقامت داشته و فعالیت فرهنگی انجام می دهند.

وی با بیان این نکته که در حوزه همایش، نشست ها و گردهم آیی ها اتفاقات خوبی افتاده، افزود: آخرین اقدام مان در این خصوص کنگره شعر اهل بیت بود که به شکل کشوری در استان برگزار شد همچنین همایش روحانیون و علما هم به بهترین شکل برگزار شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی گلستان ادامه داد: در پایان سال نمی توانیم بگوییم همه آنچه را که در درون سازمان به عنوان ماموریت تعریف شده، محقق شد ولی دلمان می خواست که قدم های بزرگتری برداریم که امکان این قدم های بزرگتر پیش نیامد.