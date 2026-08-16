مسمومیت الکلی زمانبر است

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین شادنیا، درباره افزایش موارد مسمومیت با الکل های سمی اظهار داشت: اغلب موارد، مسمومیتهایی هستند که به بهانه تفریح، اقدام به مصرف مشروبات دست ساز و سمی کردهاند.
وی با بیان اینکه در کشور ما تولید و واردات مشروبات الکلی ممنوع است، افزود: الکل هایی که به صورت دستساز تولید و یا قاچاق وارد کشور می شوند زمینهساز بروز مسمومیتهای خطرناک میشوند.
شادنیا گفت: ماده اصلی در مشروبات الکلی «اتانول» است که در مقدار و مصرف مشخص معمولا باعث بروز مسمومیت های جدی در افراد نمیشوند.
وی با تاکید بر این که مصرف الکل اتیلیک یا اتانول در اغلب موارد سمیت جدی و خطر مرگ و میر برای افراد ندارد، اضافه کرد: صرفا مصرف بیش از حد این مشروبات الکلی میتواند خطرناک باشد.
شادنیا با بیان این موضوع که مشروبات الکلی که به صورت قاچاق وارد کشور و یا به صورت غیرمجاز تهیه می شوند خطرات جدی برای مصرف کننده به همراه دارند، ادامه داد: معمولا افراد سودجو در مراحل ساخت این مواد از الکل های حاوی متانول و یا سایر الکلهای سمی استفاده میکنند و همین موضوع زمینهساز بروز مسمومیت شده است.
وی با بیان اینکه به طور کلی مصرف بیشتر از حد مشروبات الکلی حاوی اتانول (الکل اتیلیک) با نشانههایی همراه است، گفت: اختلال تعادل، ناهماهنگی بین فعالیتهای عضلانی و مغزی، پرخاشگری، خواب آلودگی و یا افت قندخون از نشانههای مصرف این مشروبات الکلی است.
شادنیا با تاکید بر اینکه به دنبال مصرف مشروبات الکلی حاوی اتانول و به محض بالا رفتن سطح آن در خون، علائم مسمومیت سریع ایجاد میشود، گفت: در مورد الکلهای سمی و غیر استاندارد مشکل اینجاست که این مواد سمی در فاز اولیه بعد از مصرف نشانه یا علامت خاصی ندارند و وقتی این مواد سمی وارد بدن می شوند، شروع به متابولیزه شدن میکنند و سپس باعث بروز علایم مسمومیت میشوند.
وی با بیان این که ایجاد علائم مسمومیت با متانول زمانبر است، هشدار داد: عمده بیماران بین ۱۲ ساعت و یا حتی در مواردی تا ۷۲ ساعت بعد از مصرف این الکل های سمی دچار نشانه های مسمومیت میشوند.
شادنیا با اشاره به اینکه مصرف مشروبات الکلی سمی با درجاتی از اختلال بینایی همراه است، عنوان کرد: افراد به دنبال مصرف اینگونه از مشروبات، معمولا بعد از چند ساعت به یکباره دچار تاری و یا سیاهی دید می شوند. نشانه هایی مثل برفکی شدن دید و یا مگس پران و متاسفانه در شرایط وخیم تر شدن مسمومیت، کوری مطلق از مهم ترین عارضههای مصرف مشروبات الکلی سمی و دست ساز حاوی متانول است.
وی با بیان اینکه مراجعه سریع به مراکز درمانی به دنبال مسمومیت با مشروبات الکلی ضرورت دارد، تاکید کرد: بسیاری از افراد با فرض این که با گذشت زمان نشانههای مسمومیت کمتر میشود در همان ساعات اولیه به مراکز پزشکی مراجعه نمی کنند، این کار میتواند باخطرات جدی همراه باشد، که آسیبهای چشمی، کوری، کاهش سطح هوشیاری و حتی مرگ از جمله آن است.
شادنیا با یادآوری اینکه نشانههای مسمومیت با الکل های سمی با تاخیر بروز می کند، هشدار داد: نکته مهم درباره الکلهای سمی این است که هر فردی که از این مشروبات استفاده کند، دچار مسمومیت می شود. بنابراین میزان مصرف عامل تعیین کننده در بروز نشانهها و آسیب نیست، مصرف این الکل های سمی در هر اندازه ای خطرناک است.
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