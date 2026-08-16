مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام وقوع حریق در یک مجتمع مسکونی چهارطبقه واقع در خیابان سپهسالار در ساعت ۰۰:۵۰ بامداد بیست و پنجم مرداد ماه به ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی، نیروهای عملیاتی ایستگاههای ۵ و ۲۰ بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
وی با اشاره به شرایط حساس این حادثه افزود: با توجه به شدت دودگرفتگی که بخش قابلتوجهی از ساختمان را دربر گرفته بود، آتشنشانان همزمان با اجرای عملیات اطفای حریق، اقدامات مربوط به تخلیه و تهویه دود را نیز با موفقیت به انجام رساندند تا شرایط ایمن برای ساکنان فراهم شود.
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان تصریح کرد: سرعت عمل و عملکرد حرفهای تیمهای عملیاتی موجب شد تا حریق در مراحل اولیه کنترل شده و از گسترش آن به سایر بخشهای ساختمان بهطور کامل جلوگیری شود.
دهقانی در پایان با بیان اینکه این حادثه خوشبختانه هیچگونه خسارت جانی به همراه نداشت، خاطرنشان کرد: پس از اطفای کامل حریق، عملیات لکهگیری و ایمنسازی نهایی محل حادثه توسط نیروهای امدادی انجام شد.
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