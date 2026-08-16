افتتاح ۸۴ پروژه ورزشی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، ادهم کرد زابلی، صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از افتتاح و کلنگزنی ۸۴ پروژه عمرانی ورزشی با اعتباری بالغ بر ۳۲۳ میلیارد تومان همزمان با هفته دولت خبر داد و اظهار داشت: این پروژهها از شمال تا جنوب استان با هدف توسعه زیرساختهای ورزشی، افزایش سرانه فضاهای ورزشی و ایجاد عدالت در توزیع امکانات به بهرهبرداری رسیده یا عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.
مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه هفته دولت فرصت مناسبی برای ارائه دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی در حوزه ورزش و جوانان است، تصریح کرد: علاوه بر پروژههای عمرانی، بیش از ۴۰۰ ویژهبرنامه فرهنگی و ورزشی با مشارکت هیئتهای ورزشی، ادارات ورزش و جوانان شهرستانها، سازمانهای مردمنهاد و مجموعههای ورزشی در نقاط مختلف استان برگزار خواهد شد.
وی مهمترین پروژههای قابل افتتاح در هفته دولت را شامل افتتاح ۲۵ زمین چمن مصنوعی مینیفوتبال در شهرستانهای مختلف استان، افتتاح زمین چمن فوتبال گل بزرگ شهرستان نگور، افتتاح خانه جوان شهرستان ایرانشهر، افتتاح و تکمیل استادیوم فوتبال بخشان سراوان، افتتاح زمین چمن فوتبال گل بزرگ و پیست دومیدانی شهرستان زهک دانست.
کرد زابلی از آغاز عملیات اجرایی چندین پروژه مهم عمرانی خبر داد و بیان کرد: کلنگزنی پروژه خانه جوان شهرستان زابل، کلنگزنی زمینهای چمن مصنوعی مینیفوتبال در سطح استان، اجرای پروژه محوطهسازی مجموعه ورزشی دهکده ورزشی المپیک زاهدان، تجهیز و راهاندازی خانههای ورزشی روستایی و نیز بهسازی، بهسازی و تجهیز سالنهای چندمنظوره ورزشی در نقاط مختلف استان از مهمترین برنامههای عمرانی هفته دولت خواهد بود.
وی در پایان با تأکید بر استمرار نهضت توسعه زیرساختهای ورزشی در سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان با بهرهگیری از ظرفیتهای ملی، استانی و مشارکتهای مردمی، توسعه متوازن زیرساختهای ورزشی را با جدیت دنبال میکند تا زمینه افزایش نشاط اجتماعی، ارتقای سلامت عمومی و شکوفایی استعدادهای ورزشی در تمامی مناطق استان بیش از پیش فراهم شود.
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