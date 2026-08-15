ترکیب تیم تا لحظه آخر مشخص نبود/ همه بازیکنان پرسپولیس ستاره هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال شمس آذر و پرسپولیس در هفته اول بیست و ششمین دوره رقابت های لیگ برتر از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز شنبه به قضاوت بیژن حیدری در ورزشگاه سردارآزادگان قزوین برگزار شد که این بازی با برتری ۲ بر صفر سرخپوشان به پایان رسید. محمدمهدی محبی(۱۱) و محمد عمری(۱۵) برای پرسپولیس گل زدند.

مهدی تارتار پس از این دیدار گفت: به تمام تیم تبریک می گویم. هواداران به عنوان یار دوازدهم در این برد بسیار تاثیرگذار بودند. از تیمم به خاطر برد و گل نخوردن تشکر ویژه می کنم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس افزود: تیمی بودیم که من خودم دوست داشتم باشد. تیمی جنگنده و سریع بودیم. نیمه دوم با توجه به چمن ورزشگاه که استاندارد نبود بازیکنان خسته شدند.

او در ادامه انتقاداتش از چمن تصریح کرد: ابوالفضل جلالی در چند دقیقه آخر فقط راه می رفت. اکثر تعویض ها به خاطر خستگی انجام شدند. امیدوارم در آینده وضعیت چمن ها بهتر شود.

تارتار درباره نقاط ضعف و قوت تیم گفت: باید بیشتر تلاش کنیم و نقاط ضعف را برطرف کنیم.

او درباره اتحاد نیمکت نشینان و بازیکنان داخل زمین و کار روی مسائل اخلاقی یادآور شد: روز اول به هواداران قول دادم برای شادی دل آنها بجنگیم. کسانی که من را می شناسند می دانند دسیپلین برایم مهم است. تک تک بازیکنان ما ستاره هستند و ترکیب ما تا لحظه آخر مشخص نبود.

سرمربی سرخپوشان در خصوص افت کیفی این تیم در نیمه دوم گفت: طبق آماری که من دارم آخرین برد پرسپولیس مربوط به بازی دوم از دور برگشت فضل قبل مقابل سپاهان بوده است. تیم پس از ۶ ماه طبیعی بود اینطور شروع کند.



تارتار افزود: کسی که در پرسپولیس بازی می کند باید به فکر قهرمانی باشد. امیدوارم تیمی شویم که هوادار دوست دارد. در یکی دو پست از لحاظ کمی باید بازیکن جذب کنیم. باشگاه در حال تلاش شبانه روزی است و مدیریت خیلی تلاش می کند.