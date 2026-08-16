پرچم گنبد و پوش ضریح مطهر امام رضا(ع) تعویض شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن سوم ربیعالاول و پایان ۶۳ روز عزاداری ماه محرم و صفر، آیین رسمی تعویض پرچم گنبد منور، پوش ضریح مطهر و گلآرایی فوق ضریح امام رضا (ع) انجام میشود.
این آیین روز یکشنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵ ساعت ۴ بامداد پس از برگزاری آیین خطبه تعویض کشیک توسط خدام حرم مطهر رضوی برگزار شد.
در این آیین، پوش مشکی ضریح مطهر که از آغاز ماه محرمالحرام به نشانه همدردی با مصائب اهلبیت (ع) بر ضریح مطهر قرار گرفته بود، تعویض شد.
همچنین پرچم مشکی گنبد منور حضرت رضا (ع) تعویض و پرچم سبزرنگ مزین به آیه شریفه «نصر من الله و فتح قریب» جایگزین آن شد. گلآرایی فوق ضریح مطهر نیز متناسب با آغاز ماه ربیعالاول تغییر کرد.
گفتنی است؛ آیین رسمی تعویض پرچم گنبد منور رضوی، از سنتهای دیرینه این آستان مقدس است که در سه مقطع از سال، شامل آغاز ماه محرمالحرام، سوم ربیعالاول و ایام میلاد باسعادت امام علیبنموسیالرضا (ع) برگزار میشود.
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