  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۲

کاپیتان جدید تیم ملی والیبال مشخص شد/ پیاتزا، شریفی را کنار گذاشت

کاپیتان جدید تیم ملی والیبال مشخص شد/ پیاتزا، شریفی را کنار گذاشت

امین اسماعیل‌نژاد با تصمیم سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان به عنوان کاپیتان جدید این تیم انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تمرینات آماده‌سازی تیم ملی والیبال ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا (انتخابی المپیک) و بازی‌های آسیایی، عصر امروز در سالن زنده یاد حاج محمدرضا یزدانی خرم پیگیری شد. در ابتدای این جلسه تمرینی امین اسماعیل‌نژاد ستاره تیم ملی کشورمان به عنوان کاپیتان جدید تیم ملی والیبال ایران انتخاب و معرفی شد.

اسماعیل‌نژاد که یکی از باتجربه‌ترین و تأثیرگذارترین بازیکنان نسل جدید والیبال ایران محسوب می‌شود، در سال‌های اخیر از مهره‌های اصلی تیم ملی بوده و تجربه حضور در رقابت‌های مهم بین‌المللی و لیگ‌های معتبر اروپایی را در کارنامه دارد و به عنوان یکی از ستاره های والیبال ایران در دنیا محسوب می‌شود.

انتخاب این قطرپاسور ملی‌پوش به عنوان کاپیتان جدید تیم ملی، در شرایطی انجام شده است که تیم ایران خود را برای ادامه مسیر مسابقات ملی و اهداف پیش‌رو آماده می‌کند.

اسماعیل‌نژاد از سال ۲۰۲۱ به تیم ملی بزرگسالان ایران راه یافت و همراه با ملی‌پوشان کشورمان در رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۱ به مدال طلا دست یافت.

این بازیکن همچنین سابقه لژیونری در لیگ ایتالیا با تیم ورونا و لیگ لهستان با اسکرابلچاتوف را در کارنامه دارد. در نخستین فصل حضورش در ورونا نیز با رأی هواداران این باشگاه به عنوان بهترین بازیکن نیم‌فصل نخست انتخاب شد.

اسماعیل‌نژاد در سال‌های اخیر یکی از امتیازآورترین بازیکنان تیم ملی والیبال ایران بوده و حالا با انتخاب به عنوان کاپیتان، مسئولیت تازه‌ای را در تیم ملی بر عهده خواهد داشت.

کد مطلب 6917586
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      0 0
      پاسخ
      کاپیتانی شریفی چقدر به تیم ضربه زد.اصلا بحث خوب یا بد بودن شریفی در میان نیست.بلکه توانائی و جمع کردن تیم نداشت.خودش بعداز دوسال هنوز نتوانسته باخت بازی گذشته را فراموش کند پس چطور انتظار دارید بتواند بحران را نظارت کند
    • من IR ۰۷:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      0 0
      پاسخ
      بازیکن سالاری بعد از رفتن معروف باعث شد که خیلی به ضرر تیم ملی هست به نظر من معروف رو یه مربی یکی از تیم ها ی باشگاهی کنید که سرگرم بشه صد در صد تیم ملی پر افتخار میشه شریفی قدر خودش رو توی تیم ندونست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه