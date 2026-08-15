ویسی: مساوی بهتر از نباختن است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی، سرمربی تیم ذوبآهن شامگاه شنبه ۲۴ مرداد، در نشست خبری پس از دیدار با فولاد خوزستان اظهار داشت: از هواداران به صورت ویژه تشکر میکنیم و عذرخواهی میکنم که نتوانستیم با برد فصل را آغاز کنیم.
وی افزود: بازی جانداری نبود و کیفیت خوبی نداشت،در هفتههای اول تیمها برای نباختن بازی میکنند، بازیکنان ما نبودند و در بازی ما تاثیر داشت،
خوشحالیم که با نباختن لیگ را شروع کردیم.
ویسی تصریح کرد: در ضدحملات باید بازیکنان سرعتی جلوتر از صاحب توپ حرکت میکردند که بازیکنان ما تجربه این کار را نداشتند، در آینده این ضعف را پوشش میدهیم.
سرمربی ذوبآهن گفت: مصدوم داشتن در همه تیمها وجود دارد؛ خزانه خوبی برای چمن داریم و فکر میکنم شرایط فراهم شود تا چمن جایگزین شود.
وی ادامه داد: هر جایی رفتم، از بازیکنان زیر۲۳ سال همان استان استفاده کردیم، بازیکنان جوان نمیتوانند برای ما بازی در بیاورند و سعی میکنیم دقایق کوتاهی به آنها بازی دهیم.
ویسی با بیان این که بازیکنان کارتهای زرد و قرمز زیادی میگیرند، خاطرنشان کرد: این اثری است که از سال گذشته در تیم ذوبآهن مانده است؛ مساوی بهتر از نباختن است، کنترل این بازی برای ما مهم بود.
سرمربی ذوبآهن در پایان گفت: شاید استقلال، پرسپولیس و تراکتور هم دنبال کنترل بازی بودند اما بهتر از موقعیتهایشان استفاده کردند؛ تیمی هستیم که خوب ضدحمله میزنیم و در انزلی به دنبال برد خواهیم بود.
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