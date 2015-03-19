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۲۸ اسفند ۱۳۹۳، ۱۸:۵۹

بهمن آبادی خبر داد:

سوانح رانندگی در خراسان رضوی یک کشته و ۱۵ مجروح بر جای گذاشت

سوانح رانندگی در خراسان رضوی یک کشته و ۱۵ مجروح بر جای گذاشت

مشهد- معاون امداد و نجات هلال احمرخراسان رضوی گفت: در سومین روز از اجرای طرح امداد و نجات در محور های خراسان رضوی متاسفانه سوانح رانندگی یک کشته و ۱۵ مجروح بر جای گذاشت.

اسماعیل بهمن آبادی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در سومین روز از اجرای طرح امداد و نجات از مجموع ۷ حادثه شامل حوادث شهری و جاده‌ای متاسفانه یک نفر از هموطنان ما جان خود را از دست داد و ۱۵ نفر نیز مجروح شدند.

وی با بیان اینکه در سومین روز اجرای طرح امداد و نجات نوروزی ۸۰ خدمت حضوری جاده‌ای و شهری از سوی جمعیت هلال احمر به زائران ارایه شد، بیان کرد: تعداد ۴۶ پایگاه امداد و نجات هلال احمر خراسان رضوی در ایام عید نوروز در سطح استان فعال هستند.

وی با اشاره به اینکه در مجموع حوادث روز گذشته ۱۵ نفر از هموطنان ما مجروح شدند، ادامه داد: تعداد ۸ مصدوم ناشی از این حوادث به مراکز درمانی منتقل شده‌ند و ۴ مصدوم نیز به صورت سرپایی مداوا شدند.

بهمن آبادی گفت: شهرستان‌های سبزوار، مشهد، قوچان، تربت حیدریه و بجستان حادثه خیز ترین محور ها در روز گذشته بودند.

کد مطلب 2521508

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