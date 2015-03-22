مادر شهید علی میرنصیری درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه حاجیه خانم محترم سادات میرحسینی مادر شهید والامقام سید علی میرنصیری پس از تحمل سال ها درد و رنج بیماری به همسر مرحوم و فرزند شهیدش پیوست.

همسر مرحوم محترم سادات میرحسینی از بانیان و خیرین به نام شهرستان ورامین بود به طوری که مرحوم میرنصیری در ساخت حسینیه بنی فاطمه و مسجد امیر المومنین به عنوان دو پایگاه دینی و مذهبی نقش مهم و اساسی ایفا کرد به همین خاطر هیچگاه از یاد مردم متدین و ولایتمدار ورامین فراموش نمی شود.

مراسم تشییع جنازه پیکر مطهر حاجیه خانم میرحسینی مادر شهید میرنصیری روز دوشنبه از ساعت ۱۰ صبح از مقابل منزل آن مرحومه واقع در خیابان مهدیه، مهدیه ۳ به سوی گلزار شهدای سید فتح الله تشییع و در کنار همسر مرحوم خود آرام خواهد گرفت.

سید حسین میرنصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگی های اخلاقی مرحومه میرحسینی اظهار داشت: مادر شهید میرنصیری همواره در رعایت مسائل مذهبی و دینی پیشگام بود به طوری که در کنار همسر مرحومش در فعالیت های خیریه و اجتماعی حضور مداوم داشت و امروز حسینیه بنی فاطمه و مسجد امیرالمومنین گوشه ای از تلاش های ماندگار مرحوم میرنصیری و مرحومه میرحسینی است.

برادر شهید والامقام سید علی میرنصیری افزود: مرحومه میرحسینی در دامن خود فرزندانی نظیر سید علی را پرورش داد که برای دفاع از ارزش های اسلامی از بهترین سرمایه خود گذشته و این مادر بافضیلت هیچگاه از تقدیم فرزندش در راه انقلاب و امام ابراز پیشمانی نکرد.

وی ادامه داد: پدران و مادران شهدا تا زمانی که در بین ما هستند باید قدرشان دانسته شود و امروز ادامه دادن راه و مسیر شهدا وظیفه آحاد ملت و مسئولان است و هر کس در این زمینه کوتاهی کند قطعا در پیشگاه خداوند متعال باید پاسخگو باشد.