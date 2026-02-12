مصباحی مقدم: جریانات سیاسی مواضع خلاف واقع نگیرند که دستاویز دشمن شود

حجتالاسلام غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به دستگیری تعدادی از اعضای جبهه اصلاحات ایران بیان کرد: ۴۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و رهایی ملت ایران از قید دیکتاتوری داخلی و وابستگی خارجی میگذرد. در طول این سالها، جشن آزادی ملت ایران هر سال باشکوه برگزار شده است. مردم غیور، بصیر و انقلابی ایران در سراسر کشور؛ از تهران و مراکز استانها تا شهرستانها و حتی روستاها، به میدان آمدند و بار دیگر وفاداری خود را به انقلاب اسلامی، آرمانهای شهدا، روح بلند امام راحل(ره)، وحدت و انسجام ملی و نیز پایبندی خود به فرامین مقام معظم رهبری اعلام کردند.
وی افزود: عزت و شکوه این ملت حقیقتاً خیرهکننده است. خداوند را شاکریم که این ملت غیور و صبور در طول این ۴۷ سال، با تقدیم شهدای فراوان، جانبازان بسیار و تحمل سختیها و مشکلات متعدد، هرگز میدان را خالی نکرده و از آرمانهای خود عقبنشینی نکرده است.
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز اظهار کرد: متأسفانه برخی جریانات سیاسی در مقاطعی دچار توهم شده و همان توهمات را نیز ابراز میکنند. از جمله در حوادث اخیر که به دنبال اعتراض برخی بازاریان و مردم نسبت به یک شوک اقتصادی ناشی از سیاستهای ارزی شکل گرفت، رسانههای بیگانه بر موج نارضایتیها سوار شدند و جریانهای وابسته به استکبار، صهیونیسم و گروهکهای تروریستی بهصورت سازمانیافته و آموزشدیده وارد میدان شدند. این جریانها با فضاسازی، کشتهسازی و عملیات روانی تلاش کردند برای ملت ایران غم و التهاب ایجاد کرده، شبهه بیافرینند و زمینه بیثباتی را فراهم کنند.
رسانههای آمریکایی-صهیونیستی در اهداف خود ناکام ماندند
حجتالاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: همزمان، رسانههای وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز فعال شدند تا جای جلاد و شهید را عوض کرده و در فهم و تحلیل افکار عمومی اخلال ایجاد کنند؛ هرچند خوشبختانه در رسیدن به اهداف خود ناکام ماندند.
وی با اظهار تأسفآور که برخی جریانات سیاسی داخلی تحت تأثیر القائات دشمن قرار گرفتند و بیانیههایی صادر کردند، گفت: این یا نشان از فریبخوردگی آنان دارد یا بیانگر آن است که آگاهانه در مسیر تبلیغات دشمن حرکت میکنند. القای این گزاره که نظام جمهوری اسلامی خود مسبب این حوادث بوده یا نیروهای خود را هدف قرار داده است، شاید برای افراد کماطلاع قابل پذیرش باشد، اما از سوی چهرهها و جریانات شناختهشده سیاسی که سابقه مدیریت در نظام را داشتهاند، بسیار بعید و دور از انتظار است.
در برابر تهدیدات دشمن چند صدایی ایجاد نکنیم
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز خاطرنشان کرد: انتظار نمیرود در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران با تهدیدات آشکار استکبار جهانی مواجه است و دشمنان با نشان دادن چنگ و دندان، همزمان در عرصههای مختلف فشار وارد میکنند، برخی با مواضع و تحلیلهای دوگانه، فضای دوصدایی در کشور ایجاد کنند. انسجام و وحدت ملی که در مقاطع حساس، از جمله در جنگ ۱۲روزه، جلوهگر شد، سرمایهای ارزشمند است و نباید با تحلیلهای نادرست و مواضع شتابزده دچار خدشه شود.
حجتالاسلام مصباحی مقدم تصریح کرد: به نظر میرسد جریانات سیاسی درون کشور و در چارچوب انقلاب اسلامی باید مراقب باشند اقدامی نکنند که این تصور در خارج از مرزها شکل گیرد که در داخل کشور چنددستگی وجود دارد. همچنین نباید مواضعی اتخاذ شود که خلاف واقع بوده و به دستاویزی برای دشمنان تبدیل شود. حفظ وحدت، تقویت انسجام ملی و پرهیز از سخنانی که خوراک تبلیغاتی بیگانگان را فراهم میکند، ضرورتی انکارناپذیر در شرایط کنونی است.
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