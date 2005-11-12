نمي دانم چه كسي به مردم خط مي دهد كه به ورزشگاهها نيايند / بي محابا به تيم ملي حمله مي كنند / بهتر ازهمه ضعفهاي تيم ملي را مي شناسم

سرمربي تيم ملي فوتبال كشورمان كه درحاشيه تمرين صبح امروز تيم ملي با خبرنگار" مهر" گفتگو مي كرد، ضمن بيان اين مطلب افزود: هدف از برگزاري اين ديدارهاي تداركاتي آماده شدن براي حضور پرقدرت در رقابتهاي جام جهاني است. ما بايد در اين تورنمنتها ببينيم كه بازيكنانمان درچه سطحي قراردارند و دربرابر تيمهاي اروپايي چه ضعف هايي ازخود نشان مي دهند.



برانكو ايوانكوويچ افزود: بدون شك بازيكنان ما دراين شرايط ياد مي گيرند، چگونه با شكستها كناربيايند و ازتجربه اين بازيها استفاده كنند. براي ما مهم نيست كه مقدونيه با تيم چندمش آمده است، بلكه مهم اين است كه اين تيم فوتبال قدرتمندانه وقوي را به نمايش گذاشت و اين براي ما خوب است.

سرمربي تيم ملي فوتبال كشورمان درجواب اين سوال كه گفته مي شود شما به دليل ترس از باخت با تمام نفرات اصلي به ميدان مي رويد، گفت: چرا بايد بترسيم. شكست جزء لاينفك فوتبال است. ما دربازي با ژاپن هم تعدادي از لژيونرهاي خود را در اختيارنداشتيم، اما بازهم اين انتقادات از تيم ملي صورت گرفت ومتاسفانه مي گويند كادرفني تيم ملي فاجعه است و بي محابا به تيم ملي مي تازند.

برانكو ادامه داد: متاسفانه اين انتقادات باعث شده است بازيكنان من اعتماد به نفسشان را ازدست بدهند ونتوانند مثل هميشه بازي كنند. دراين بين فقط تيم ملي ضربه مي خورد. من نمي دانم اين عده به دنبال چه هستند وچرا اين همه ازتيم ملي انتقاد مي كنند. اين افراد درهربرهه اي ازتيم ملي و كادرفني انتقاد مي كنند ومشخص نيست بدنبال چه چيزي هستند؟

برانكو ايوانكوويچ درجواب سوال خبرنگار" مهر" كه پرسيد چرا باوجود بد بازي كردن تيم ملي ازبازيكنان دفاع مي كنيد، گفت: چرا نبايد از آنها دفاع كنم. بازيكنان تيم ملي دريكسال اخيرشاديهاي زيادي را براي مردم به ارمغان آورده اند. آنها باعث شده اند كه تيم ملي ايران به رقابتهاي جام جهاني صعود كنند، اما در روز افتتاحيه همين مسابقات تنها يك خبرنگار به ورزشگاه آزادي تهران آمده بود.

برانكو ايوانكوويچ با انتقاد ازجوي كه عليه تيم ملي بوجود آمده است، خاطرنشان كرد: درهمه جاي دنيا براي تيم ملي فوتبال ايران احترام قائلند، اما متاسفانه درخانه اش اين احترام وجود ندارد.

برانكوادامه داد: نمي دانم چه كسي به مردم خط مي دهد كه به ورزشگاهها نيايند. مدام مي گويند اين مسابقات به درد تيم نمي خورد و تيمهاي ضعيفي آمده اند تا مردم به ورزشگاه نيايند. هر روز مي نويسند كه تيم ملي بد بازي مي كند و كادرفني اين تيم فاجعه است. برانكو هم همينطور. اوبايد برود. متاسفانه اين شرايط اصلا بسود تيم ملي نيست.

برانكو درجواب اين سوال كه اين اختلافات تا چه زماني بايد ادامه پيدا كند، گفت: وقتي در روزبازي برخي روزنامه ها مي نويسند كه كادرفني تيم ملي بايد عوض شود مسلم است كه روحيه بازيكنان ضعيف مي شود و آنها اعتماد به نفسشان را ازدست مي دهند. من ازبازيكنانم دفاع مي كنم، چرا كه آنها شايسته دفاع كردن هستند. البته قبول دارم كه ما ضعفهايي هم داريم كه بايد به مرور زمان اين ضعفها هم برطرف شود. بازيكنان من ديروز ناسزاوارانه باختند، چون موقعيتهاي زيادي داشتيم، اما تبديل به گل نشد.

سرمربي تيم ملي ادامه داد: من بهترازهمه ضعفهاي تيم ملي را مي شناسم وتلاش مي كنيم آنها را برطرف كنيم.

برانكو ايوانكوويچ كه با عصبانيت خاصي صحبت مي كرد، درمورد اينكه برخي مطبوعات و رسانه ها خواهان رفتن او ازتيم ملي شده اند، گفت: من به آنها حق مي دهم وكاري از دستم برنمي آيد. اما مردم ايران آنقدربه من محبت كرده اند كه نمي توانم چيزي بگويم. دراين مدت سختي هاي بسيار زيادي را متحمل شده ام، اما بخاطرمحبتهاي مردم ايران همه اين سختي ها را تحمل كرده ام.