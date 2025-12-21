دستگاه اطلاعات عراق: نزدیک بودن حمله نظامی کذب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری شفق نیوز، دستگاه اطلاعات ملی عراق بامداد یکشنبه با صدور بیانیه‌ای، اخبار منتشرشده درباره نزدیک بودن حملات نظامی به عراق را به‌طور قاطع تکذیب کرد.

در این بیانیه آمده است که روزنامه «الشرق الاوسط» روز شنبه مورخ ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۹ آذرماه) گزارشی منتشر کرده و مدعی شده بود دولت عراق دو پیام هشدار از سوی «یک کشور عربی» و «یک دستگاه اطلاعاتی غربی» درباره احتمال قریب‌الوقوع حملات نظامی به عراق دریافت کرده است.

دستگاه اطلاعات ملی عراق تأکید کرد: آنچه در این گزارش آمده از اساس نادرست است و دولت عراق هیچ‌گونه پیامی با این مضمون دریافت نکرده است.

این نهاد اطلاعاتی در پایان از رسانه‌ها خواست در پرداختن به مسائل مرتبط با امنیت ملی عراق دقت کنند.