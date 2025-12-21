حضور سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران در باشگاه تراکتور

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، حسین عبدی سرمربی و اجلال نصیری مدیر تیم ملی جوانان ایران با سفر به شهر تبریز ضمن گفتگو با نمایندگان فوتبال استان آذربایجان شرقی به تماشای بازی‌های نمایندگان این استان در لیگ کشوری رده جوانان پرداختند.

عبدی و نصیری در جریان سفر دو روزه خود به تبریز با مدیر آکادمی باشگاه تراکتور نیز جلسه‌ای را برگزار کردند و از امکانات باشگاه تراکتور بازدید به عمل آوردند.

سرمربی و مدیر تیم ملی زیر ۲۰ سال فوتبال سپس با مدیران باشگاه دبیری تبریز نشستی را برگزار کردند و امکانات زیرساختی این باشگاه خصوصی را نیز مورد ارزیابی قرار دادند.

سرمربی تیم ملی جوانان ایران ضمن تشریح روند استعدادیابی این تیم از اهمیت توجه به زیرساخت فوتبال پایه در باشگاه‌ها گفت و استان آذربایجان شرقی را یکی از مهم‌ترین استان‌ها در مهد و پرورش فوتبال دانست.

عبدی که امروز به تهران بازگشت بلافاصله راهی ورزشگاه سازه گستر شد تا بازی جوانان سایپا مقابل پیگان را در لیگ برتر رده زیر ۲۰ سال تهران تماشا کند.