به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو استاندار قم بعداز ظهر یکشنبه در بازدید میدانی از انجمن کفش ماشینی استان، ضمن گفتوگو با فعالان و تولیدکنندگان این صنعت، در جریان چالشها و مطالبات آنها قرار گرفت.
وی گفت: مشکلات زیرساختی در منطقه جاده قدیم کاشان، موانع صدور و تمدید پروانههای بهرهبرداری و محدودیتهای توسعه فعالیتهای صنعتی، نیازمند پیگیری جدی و حمایت هدفمند دستگاههای اجرایی است.
استاندار قم افزود: استفاده از ظرفیتهای موجود، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و تسهیل مسیر تولید، کلید توسعه پایدار صنعت کفش در استان و کشور است و این اقدامات با جدیت ادامه خواهد یافت.
ابراهیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم، نیز در این بازدید گفت: صنعت کفش استان ظرفیت بالایی برای اشتغالزایی، تولید و صادرات غیرنفتی کشور دارد و بهرهگیری از این ظرفیت، نیازمند هماهنگی میان نهادهای دولتی و تشکلهای صنفی است.
در این نشست گزارشی از توانمندیها، دستاوردها و ظرفیتهای صادراتی صنعت کفش استان ارائه شد و حاضران بر لزوم تسهیل فرآیندهای اداری و حمایتهای مستمر از تولیدکنندگان تأکید کردند.
با حضور استاندار، ابراهیمی، باقریمنش مدیرکل پست استان، پورشریف رئیس انجمن کفش ماشینی قم و جواد شعبانزاده رئیس کمیسیون صادرات جامعه صنعت کفش ایران، روند تعامل میان دستگاههای اجرایی و تشکلهای صنفی برای تقویت جایگاه صنعت کفش بررسی شد و بر ادامه پیگیری مطالبات فعالان این حوزه تأکید گردید.
همچنین در این بازدید، تفاهمنامه همکاری میان ستاد برگزاری بزرگترین نمایشگاه صنعت کفش ایران و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به امضا رسید. بر اساس این تفاهمنامه، بیش از ۷۰ هزار بسته پستی دعوتنامه به فروشندگان، توزیعکنندگان و تجار کفش سراسر کشور ارسال خواهد شد تا حضور حداکثری فعالان در نمایشگاه فراهم شود.
باقریمنش مدیرکل پست استان، جواد شعبانزاده رئیس کمیسیون صادرات صنعت کفش ایران و محسن سلیمانی دبیر ستاد برگزاری نمایشگاه، امضای این تفاهمنامه را به مرحله اجرا رساندند و بر نقش آن در ارتقای تعاملات تجاری و توسعه صنعت کفش کشور تأکید کردند.
