کاهش تردد در محورهای برون شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس تصاوير دريافتي از دوربينهاي نظارتي، سامانه‌های ترددشمار و گشتهای شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به‌استثناي محورهاي مسدود و ممنوع ذيلاَذكرشده،‌ مابقي محورهاي مواصلاتي كشور باز و تردد در آنها به‌روال عادي در جريان است.

در شبانه‌روز گذشته، كل تردد ثبت‌شده براساس آخرين اطلاعات دريافتي از 1374 ترددشمار فعال درمحورهاي برون‌شهري، نسبت به روز مشابه سال قبل 0.24 درصد کاهش را نشان مي‌دهد. همچنين سهم وسايل نقليه سنگين 9 درصد، اوج تردد بين ساعات 17 الي 18 وكمترين تردد بين ساعات 4 الي5 صبح صورت پذيرفته كه هموطنان عزيز با آگاهي از اين موضوع مي‌توانند ساعات مناسب‌تري را براي سفر انتخاب کنند.

محدودیت‌های ترافیکی تا 16 فروردين 94

الف – كليات:

۱- عبور و مرور انواع موتورسيكلت در ايام اجراي طرح نوروزي در تمامي آزادراهها، بزرگراهها و محورهايي كه ضرورت ايجاب نمايد ممنوع خواهد بود.

۲- درتمامي محورهاي برون شهري كه درايام فوق ممنوعيت و محدوديت ترافيكي براي انواع تريلر و كاميون اعمال مي‌گردد، عبور و مرور انواع تريلر، كاميون و تانكرهاي حامل مواد سوختي و فاسدشدني يا داراي مجوز از پليس راهور ناجا ، از اين امر مستثني بوده و ممنوعيت تردد اين قبيل وسايل نقليه فقط در راههايي اعمال مي­گردد كه مقررات يكطرفه شدن عبور و مرور در آنها اجرا مي­شود و يا ممنوعيت تردد در طول سال دارند.

ب-عمليات اجرايي :

۱-محور كرج- چالوس :

۱-۱-تردد انواع تريلر، كاميون و كاميونت كماكان در محور كرج- چالوس وبالعكس ممنوع است.

۱-۲- تردد انواع وسايل نقليه در محور كرج-چالوس از ساعت ۱۲:۰۰ روزهاي ۷، ۱۳ و 14 فروردين ماه 94 الي ۰۳:۰۰ بامداد روزهاي بعد، از كرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۶:۰۰ الي ۰۳:۰۰بامداد روز هاي بعد، از مرزن آباد به سمت كرج به صورت يك طرفه خواهد بود.

۱-۳- تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۷:۰۰ الي ۲۴:۰۰ روز 12 فروردين 94 ازميدان اميركبير كرج تا دهانه شمالي تونل كندوان در استان البرز به منظور تخليه بار ترافيكي ممنوع است.

۲- محور هراز :

۲-۱- تردد انواع تريلر در محور هراز كماكان ممنوع است.

۲-۲- تردد انواع كاميون و كاميونت به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسدشدني از ساعت 08:00 صبح مورخ 27 اسفند 93 الي ساعت 02:00 بامداد مورخ 8 فروردين 94 و از ساعت 08:00 صبح مورخ 11 فروردين 94 الي ساعت 02:00 بامداد مورخ 16فروردين 94 از تهران به آمل و بالعكس ممنوع است.

2-3- تردد انواع وسايل نقليه در محور هراز از ساعت 13:00روزهاي 7 و12و13و14 فروردين 94 الي ساعت 02:00 بامداد روزهاي بعد، از رودهن به آب اسك ممنوع بوده و تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 15:00 روزهاي فوق الي 02:00 بامداد روزهاي بعد، از آب اسك تا رودهن (محدوده مشاء) به صورت يكطرفه خواهد بود.

3- محور فيروزكوه :

3-1- تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسدشدني از ساعت 08:00 روز چهارشنبه مورخ 27 اسفند 93 الي ساعت 02:00 بامداد روز شنبه مورخ 8 فروردين 94 و از ساعت 08:00 روزسه­شنبه مورخ 11 فروردين 94 الي 12:00 ظهرروز شنبه 15 فروردين 94 ازتهران به قائم شهر و بالعكس ممنوع است..

4- آزادراه كرج- قزوين- زنجان در مسير شرق به غرب :

4-1- تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 06:00صبح الي 24:00 روزهاي 13و14فروردين 94 از محورهاي فوق ممنوع است.

5- محور قديم قزوين – رشت :

5-1- ترددانواع تريلر و كاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 12:00 مورخ 27 اسفند 93 الي ساعت 01:00 بامداد مورخ 5فروردين 94 و از ساعت 12:00 مورخ 6فروردين 94 الي ساعت01:00 مورخ 8 فروردين 94 و از ساعت 12:00 مورخ 11فروردين 94 الي ساعت 01:00 مورخ 15فروردين 94 از قزوين به رشت و بالعكس ممنوع است.

6- محور قديم ساوه –همدان :

6-1- تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 06:00 صبح الي 01:00 بامداد روزهاي 13و14 فروردين 94 از محورهاي فوق ممنوع است.

7- محورهاي اردبيل – آستارا ، اردبيل –سرچم و بالعكس :

7-1- تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء ‌حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 7:00 0 الي ساعت 24:00 مورخ12، 13 و 14 فروردين 94 در محورهاي فوق ممنوع است.

8- محورهاي اردبيل– سراب ، اردبيل - خلخال و بالعكس:

8-1- تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء ‌حاملين مواد سوختي و فاسدشدني از ساعت 7:00 0 بامداد الي 24:00 مورخ 13و 14 فروردين 94 در محورهاي فوق ممنوع است.

9- محورهاي مشهد – قوچان ،‌ مشهد–سبزوار ، مشهد-تربت حيدريه و بالعكس:

9-1- تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسدشدني از ساعت 0600 بامداد الي ساعت 24:00 روز 1 فروردين 94 درمحورهاي فوق ممنوع است.

10- محورگلوگاه – گرگان- ‌جنگل گلستان – چمن بيد و بالعكس :

10-1- تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 7:00 0 الي ساعت 24:00 روزهاي 12، 13، 14 فروردين 94 در محور فوق ممنوع است.

11- محورهاي بانه – سقز- سنندج و مريوان– سنندج و بالعكس:

11-1- تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسدشدني از ساعت 7:00 0 الي ساعت 24:00 روزهاي 12و13و 14 فروردين 94 در محورهاي فوق ممنوع است.

12-محورهاي يزد – طبس ، ديهوك-كرمان و بالعكس:

12-1 – تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 07:00 الي ساعت 24:00 روزهاي 12و13و 14 فروردين 94 درمحورهاي فوق ممنوع است.

13- محور شيروان-بجنورد-چمن بيد – جنگل گلستان و بالعكس:

13-1- تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسدشدني از ساعت 7:00 0 الي ساعت 24:00 روزهاي12و13و 14 فروردين 94 در محور فوق ممنوع است.

14- محورهاي اصلي استان بوشهر :

14-1-تردد انواع كاميونهاي كمپرسي حامل سنگ و مصالح ساختماني از ساعت 07:00 صبح مورخ 27 اسفند 93 الي ساعت 24:00 مورخ 14 فروردين 94 در محورهاي اصلي استان بوشهر ممنوع است.

15-محورهاي ياسوج-اصفهان،ياسوج- باباميدان،گچساران- باشت و بالعكس :

15-1- تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 7:00 الي ساعت 24:00 روزهاي12و 13و 14فروردين 94 در محورهاي فوق ممنوع است.

16- محورهاي پل دختر-اسلام آبادو پل دختر-انديمشك :

16-1- تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 7:00 الي ساعت 24:00 روزهاي 12و 13و 14فروردين 94 در محورهاي فوق ممنوع است.

17- محورهاي سلفچگان- قم ، جاده قديم كاشان – قم،آزادراه كاشان- قم،جاده قديم تهران- قم و بالعكس :

17-1- تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 7:00 الي24:00روزهاي 4 و 7 و 13و 14فروردين 94 در محورهاي فوق ممنوع است.

18- محورهاي بندرعباس- سيرجان،انار-شهربابك و بالعكس:

18-1- تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 7:00 0 الي ساعت 24:00 روزهاي12و13و 14فروردين 94 در محورهاي فوق ممنوع است.

19-1- تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء ‌حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 07:00 الي ساعت 24:00 روزهاي 12و13و 14فروردين 94 در محورهاي فوق ممنوع است.

20- محور گچساران- بهبهان- رامهرمز :

20-1- تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 07:00 الي ساعت 24:00 روزهاي12و13و14فروردين 94 در محورهاي فوق ممنوع است.

21- محور ايذه –شهركرد و بالعكس :‌

21-1- تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 07:00 الي ساعت 24:00 روزهاي 4 و 12و13و 14فروردين 94 در محور فوق ممنوع است.

21-2- تردد كليه اتوبوس هاي كاروان راهيان نور از مورخه 26اسفند 93 لغايت 16فروردين 94 در محور فوق ممنوع بوده و مسير اهواز- انديمشك- خرم آباد- اليگودرز- اصفهان- شهركرد بعنوان مسير جايگزين معرفي مي گردد.

22- محورهاي اصلي استان خوزستان :

22-1- تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 07:00 الي 24:00 روزهاي 12و 13فروردين 94 درمحورهاي برون شهري استان ممنوع است.

23- محور جيرفت – بم-كرمان و بالعكس:

23-1- تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 07:00 الي 24:00 روزهاي 12و13و 14 فروردين 94 درمحورفوق ممنوع است.

24- محور زابل-زاهدان و بالعكس:

24-1- تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 06:00 الي 24:00 روزهاي4و 14فروردين 94 از محورفوق ممنوع است.

25- محور اصفهان- بروجن- لردگان- ايذه،لردگان- ياسوج و بالعكس:

25-1- تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 07:00 الي ساعت 24:00 روزهاي 4 و 12و13و 14فروردين 94 در محور فوق ممنوع است.

26- محورهاي اصلي استان فارس:

26-1- تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 07:00 الي ساعت 24:00 روزهاي12و13و 14فروردين 94 در محورهاي اصلي استان ممنوع است.

27- محورهاي اصلي استان اصفهان:

27-1- تردد انواع تريلر و كاميون هاي كمپرسي حامل سنگ و مصالح ساختماني از ساعت07:00صبح مورخ 27 اسفند 93 الي ساعت24:00 مورخ 5 فروردين 94 و همچنين از ساعت 07:00 صبح مورخ 12 فروردين 94 الي ساعت 24:00 مورخ 15 فروردين 94 در محورهاي اصلي استان اصفهان ممنوع است.

28- محورهاي نائين- خور،خور- طبس،نائين- دامغان و راور ديهوك:

28-1- تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 23:00 الي ساعت 07:00 روز بعد در روزهاي 4 و5و11و 12و13و 14فروردين 94 در محورهاي فوق ممنوع است.

29- محوربجنورد- اسفراين:

29-1- تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 07:00 الي ساعت 24:00 روزهاي12و13و 14فروردين 94 در محورهاي فوق ممنوع است.

30- محورهاي شيراز- نورآباد- گچساران ،شيراز-كازرون- بوشهر و بالعكس:

30-1- تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 07:00 الي ساعت 24:00 روزهاي12و13و14فروردين 94 در محورهاي فوق ممنوع است.

31- محدوديتهاي جابجائي محمولات ترافيكي:

31-1- جابجايي محمولات ترافيكي كه از قبل پروانه عبور اخذ كرده اند در تمامي راه هاي اصلي برون شهري كشور ازساعت14:00 مورخ26 اسفند 93 تا ساعت 24:00 مورخ 7 فروردين 94 و همچنين ازساعت07:00 مورخ 11 فروردين 94 تا ساعت24:00 مورخ 14 فروردين 94 ممنوع مي باشد، شايان ذكر است براي روزهاي 8و9و10و11فروردين 94 صرفاً براي محمولات ترافيكي اضطراري داراي ضرورت ملي، حسب تشخيص مرجع صادر كننده مجوز عبور محموله صادر مي گردد.

32- ورود كليه خودروهاي ترانزيت حمل مواد سوختي به داخل كشور از 08:00 مورخ 28 اسفند 93 تا ساعت 24:00مورخ 7 فروردين 94 و همچنين از ساعت 01:00 روز 12 فروردين 94 الي ساعت 24:00 مورخ 14 فروردين 94 ممنوع مي­باشد. مضافاً به اينكه خودروهاي مذكور در ساير ايام محدوده زماني نوروز سال 1394 صرفاً در ساعات روز، مجاز به تردد بوده و در ساعات شب ملزم به توقف در محل هاي ايمن بين راهي خواهند بود و وسايل نقليه مذكور از مقررات مندرج در رديف 2 بند الف- كليات (در صفحه يك) مستثني است.

33- در صورت نياز به اعمال محدوديت هاي پيش بيني نشده در محورهاي تحت پوشش استان ها به منظور كنترل وتنظيم عبور ومرور وسايل نقليه روساي قرارگاه پليس راه با هماهنگي پليس راه ناجا بصورت مقطعي ومنطقه اي تصميميات مقتضي اتخاذ مي نمايند.

34- رانندگان انواع وسايل نقليه باربري وحاملين موادسوختي و فاسد شدني ، هنگاميكه فاقد بار مي باشند در محورهايي كه محدوديت تردد تريلر،كاميون و كاميونت اعمال مي گردد مجاز به تردد نیست.