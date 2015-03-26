شکست مذاکرات ایران موجب فروپاشی رژیم تحریم ها می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل سایت وزارت خارجه آمریکا، «جان کری» در واکنش به پيشنهاد منتقدان دولت اوباما برای خروج آمریکا از مذاکرات اتمی با ايران، گفت: در صورت دست نيافتن به توافقی با ايران، دست تهران برای گسترش فعاليت‌های هسته‌ايش باز خواهد شد و رژیم تحریم‌ها دچار فروپاشی می‌شود.

وزير امور خارجه آمريکا که شب گذشتهن در نشست سالانه سفیران ايالات متحده در سراسر جهان صحبت می‌کرد، گفت: اگر آن‌گونه که منتقدان توصيه می‌کنند ما از مذاکرات هسته‌ای (با ايران) خارج شويم، چه روی خواهد داد؟ و اين می‌تواند اتفاق بيفتد. مذاکرات از هم می‌پاشد. ايران قادر خواهد بود دوباره سانتريفوژهايش را به چرخش بيندازد و غنی‌سازی را در ظرفيت‌هايی که می‌خواهد انجام دهد. اگر چنين تصميمی بگيرند».

وی افزود: تحريم‌ها هم نمی‌تواند مانع آنها شود، به خاطر اينکه طرف‌های ديگر حاضر در مذاکرات که توافق احتمالی را معقول می‌دانند، نيز از رويکردهايی (مانند تحريم‌ها) دست خواهند کشيد و به ما می‌گويند: «شما کارهای مورد نظر خودتان را انجام بدهيد، ما نيز کار خودمان را انجام می‌دهيم. شما تمايلی به منطقی بودن نداريد، ما هم کاری را که فکر می‌کنيم معقول و منطقی است انجام می‌دهيم».

هر کس مخالف ادامه مذاکرات برای دستيابی به توافق با ايران است موظف است پا پيش بگذارد و جلو بيايد برنامه و طرحی عملی و واقع بينانه جايگزين را ارائه کند، من که تاکنون چنين چيزی را نديده‌ام .

جان کری تصريح کرد: به همين دليل، شما ديگر هيچ اثری از رژيم تحريم‌ها نخواهيد دید. شما ديگر هيچ ساختار شفاف و مورد توافق برای نظارت بر برنامه هسته‌ای ايران نخواهيد داشت. فکر می‌کنم کل هدف اعمال تحريم‌ها اين است که به توافقی برای نظارت و بازبينی برنامه هسته‌ای ايران دست يابیم.

وی اظهار داشت: اکنون خيلی واضح است که آنها نظارت را قبول کرده‌اند،‌ شما می‌بايست بدانيد چگونه آنها را اجرا کنيد، وظيفه ماست که به توافقی دست يابيم که خوب و قابل اجرا باشد، توافقی که چهار مسير برای دستيابی به سلاح اتمی را ببندد: مسير دستيابی از طريق فردو، مسير دستيابی از طريق اراک، مسير دستيابی از طريق نطنز و در نهايت مسير پنهانی را که سخت‌ترين آنها خواهد بود اما من می‌توانم به شما اطمينان بدهم که روی مورد آخر متمرکز شده‌ايم.

وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه سخنان روز چهارشنبه خود در خصوص مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی و جامع بر سر برنامه هسته‌ای ایران گفت: «آن‌گونه که برخی فکر می‌کنند، اين انتخاب بين ايران خيلی وقت پيش و ايران امروز نيست. اين انتخاب بین این لحظه، یا آن طور که برخی فکر می‌کنند، با منصرف کردن آنها (ایرانی‌ها) از کل برنامه هسته‌ای‌شان نيست. اين اتفاق روی نخواهد داد».

وی افزود: «اين انتخاب بین حکومتی است که پيش از اين برنامه هسته‌ای خود را توسعه داده و توانسته است به دانش کافی برای تسلط بر چرخه هسته‌ای دست يابد، پيشتر به توانایی و قابليت غنی‌سازی دست يافته است و از ۱۶۴ سانتريفوژ در سال ۲۰۰۳ به ۱۹ هزار سانتريفوژ در حال حاضر دست يافته است. اگرچه اکنون ۹ هزار و ۴۰۰ سانتريفوژ در حال چرخش است. اما این بستکی به وضعیتی است که در استفاده از آنها آزادی پیدا می‌کند».

وزیر خارجه آمریکا اظهار داشت: اگر ما به توافق دست نيابيم ایران برنامه هسته‌ای خود را توسعه داده و به سرعت جلو خواهد رفت. شما می‌دانيد که ما چنين مسئله‌ای را نخواهيم پذيرفت. حالا اين شما را به چه نتيجه‌ای می‌رساند؟ هر کس مخالف ادامه مذاکرات برای دستيابی به توافق با ايران است موظف است پا پيش بگذارد و جلو بيايد برنامه و طرحی عملی و واقع بينانه جايگزين را ارائه کند، من که تاکنون چنين چيزی را نديده‌ام.