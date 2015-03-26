مراسم هفتمین روز درگذشت مادر رئیس جمهور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابوالقاسم شجاعی رئیس جامعه وعاظ تهرانعصر پنج شنبه در مراسم هفتمین روز درگذشت مادر رئیس جمهور بانو سکینه پیوندی که در حسینیه شهدای سرخه برگزار شد با اشاره به اهمیت نقش مادر در تربیت کودک شایسته اظهار داشت: تربیت اسلامی و دینی بانو پیوندی بود که امروز فرزندانش برای ایران اسلامی نقش آفرینی می کنند و با شهامت و شجاعت در جهان بیانگر منطق ایرانی اسلامی هستند.

وی با اشاره به اینکه این بانوی مکرمه از بانوانی بود که مراتب الهی به ایشان عنایت شده که چنین فرزندانی در آغوش خود پرورانده خاطر نشان کرد: حاج اسدالله فریدون پدر دکتر حسن روحانی از معتمدین آیات عظام بروجردی و گلپایگانی بود و فرزندان برومندی مانند دکتر حسن روحانی و حسین فریدون در آغوش این چنین والدین پاک و متدینی پرورش یافتند.

رئیس جامعه وعاظ تهران با اشاره به اینکه این بانوی مکرمه در دوران انقلاب استقامت شایسته ای نشان داد و فرزندانی تربیت کرد که امروز در انقلاب اسلامی نقش آفرین هستند تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب هم در برابر تمام امواجی که به کشتی انقلاب اسلامی می خورد ایستادگی می کنند چرا که حامیانی متدین و قابل اعتماد چون این فرزندان برومند در انقلاب هستند.

شجاعی با اشاره به اینکه روند مذاکرات هسته ای ادامه دارد و ملت ایران هیچ گاه و در هیچ شرایطی زیر بار ذلت ابرقدرت های غرب نمی رود عنوان کرد: به زودی دنیا در مقابل ایستادگی ایران و اسلام و ملت همیشه در صحنه آن سر تعظیم فرود خواهد آورد.