برنامه رادیویی شاعر بریتانیایی درباره جنگ جایزه «تد هیوز» گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، برنامه رادیویی «آمدن به خانه» شامل گفتگوهایی بود با سربازان بریتانیایی پس از بازگشت از افغانستان که همراه شعرهای تازه ای از اندرو موشن پخش می شد.

این برنامه ماه نوامبر سال گذشته از شبکه رادیو ۴ بریتانیا پخش شد.

جایزه ۵ هزار پوندی تد هیوز را کارول ان دافی شاعر ملی فعلی بریتانیا، بنیاد گذاشته است.

اندرو موشن در سفری به آلمان، به مقر نیروهای ارتش بریتانیا رفت و در آنجا با تعدادی از سربازان و اعضای خانواده آنها گفتگو کرد. او این گفت و گوها را مبنای برنامه رادیویی خود کرد و در کنارش مجموعه ای از اشعار جدید خود را که به اثرات جنگ مرتبط بود خواند.

جولیا کوپوس، یکی از داوران جایزه تد هیوز، برنامه رادیویی اندرو موشن را سزاوار برنده شدن خواند و گفت: شیوه اندرو موشن در روند شکل دادن به این برنامه را بسیار دوست داشتیم؛ نخست گفتگوها با سربازان را می شنویم و سپس شنونده شعرهایی هستیم که از دل این گفتگوها به تدریج شکل می گیرد.

راجر مک گو،‌ رئیس انجمن شاعران بریتانیا، می گوید:‌ قالب رادیو برای شعر قالب بسیار مناسبی است. جای شعر در رادیوست.

پیشنس اگبابی، ایتیاز دارکر، کری اتر و آلیس اسوالد دیگر نامزدهای جایزه شعر تد هیوز بودند.

سر اندرو موشن در سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۹ شاعر ملی آمریکا بود. او در سال ۲۰۰۹ به دلیل خدماتش به شعر، نشان شوالیه گرفت.