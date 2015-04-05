نمایش فیلم کوتاه «خانه و کلید» در سه جشنواره‌ جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه داستانی «خانه و کلید» به کارگردانی شوان عطوف هنرمند سینما و تلویزیون کردستان عراق، محصول اداره سینمای شهر سلیمانیه در کردستان عراق و تهیه شده توسط کمپانی «آی لوف فیلم» در کردستان و کشور انگلستان، در جدیدترین حضور بینالمللی خود در بخش رقابتی اصلی سه جشنواره بینالمللی فیلم در سطح جهان روی پرده میرود.
بعد از موفقیتهایی که «خانه و کلید» در سال ۲۰۱۴ در جشنوارههای بینالمللی و داخلی با کسب ۱۰ جایزه مختلف به دست آورد، هم اکنون این فیلم کوتاه در بخش رقابتی اصلی سه جشنواره بینالمللی دیگر به نمایش درمیآید که از آن جمله می توان به سیزدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم «تیرانا» در کشور آلبانی، بیست و سومین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه «کونترا ویژیون» در آلمان و همچنین جشنواره بینالمللی فیلم «کوپا دوس» در کشور برزیل اشاره کرد.
بیست و سومین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه «کونترا ویژیون» با حضور ۷۸ فیلم کوتاه از ۲۳ کشور جهان در روزهای ۱ تا ۹ فروردین ماه جاری (۲۰ تا ۲۸ مارس ۲۰۱۵) در سینما مرکزی شهر برلین در کشور آلمان برگزار شد.
فیلم کوتاه «خانه و کلید» تاکنون در جشنوارههای مختلف بینالمللی به نمایش در آمده و چندین جایزه معتبر را از آن خود کرده است، که از آن جمله می توان به جایزه بهترین فیلم از طرف اعضای هیات داوران و جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران در بخش رقابتی فیلمهای کوتاه داستانی جشنواره بینالمللی فیلم «فوئینکالینته رورال» در اسپانیا، جایزه بهترین فیلم از طرف اعضای هیات داوران در بخش رقابتی فیلمهای کوتاه «استعدادهای نو» در بیست و ششمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم «گیرونا» در اسپانیا، جایزه نقدی و تندیس بهترین فیلم بخش رقابتی بینالملل نهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم «آریکا ناتیوا» در شیلی، جایزه ویژه هیات داوران در جشنواره بینالمللی فیلم «فایتی کورتی» در شهر ونیز در ایتالیا، جایزه ویژه هیات داوران بخش رقابتی بینالملل در چهاردهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم «اُ کورت» در شهر ناپولی در ایتالیا، جایزه بهترین فیلم بخش رقابتی جشنواره فیلم کوتاه «تکسی کاتالونیا» در شهر بارسلونا در اسپانیا و همچنین جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران در نخستین دوره جشنواره فیلم «حقوق بشر» در شهر سلیمانیه عراق اشاره کرد.
این فیلم همچنین در بخش رقابتی چهاردهمین جشنواره بینالمللی فیلم خانه هنری «اُواهم» در شهر مادرید در اسپانیا، در بخش رقابتی جشنواره فیلم «اِست» در شهر لندن در انگلستان، در بخش رقابتی هشتمین جشنواره فیلم «کراتکوفیل پلوس» در شهر بانجالوکا در بوسنی و هرزگوین، در بخش رقابتی جشنواره فیلم «آندگراوند» مونیخ در آلمان، در بخش غیررقابتی جشنواره بینالمللی فیلم «اوکسه» در شهر هامبورگ در آلمان، در بخش رقابتی اصلی جشنواره فیلم «هویت» در شهر بارسلون اسپانیا، جشنواره فیلم بینالمللی «هال ئوف لایت» در کلمبیا، جشنواره فیلم کوتاه «ویمبلدون» و جشنواره فیلم «پورته بیلو» در انگلستان، جشنواره فیلم «فیته کورتیه» در ایتالیا، در جشنوارههای بینالمللی فیلم «ایفام آم»، «کوترا کورتینی» و «ماربیلا پیرلا ئدنستات» در اسپانیا، در بخش رقابتی اصلی جشنواره بینالمللی فیلم «سولیداری» در شهر بارسلون در اسپانیا، در دوازدهمین جشنواره بینالمللی فیلم «بانکوک» در تایلند، در بیست و دومین جشنواره بینالمللی فیلم «آلتورناتیو» در رومانی، در بخش رقابتی اصلی جشنواره بینالمللی فیلم «بغداد» در عراق و چندین جشنواره دیگر به نمایش درآمده است.
نظر شما