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۱۸ فروردین ۱۳۹۴، ۱۱:۲۱

مهلت شرکت در دو بخش جشنواره فیلم شهر اعلام شد

مهلت شرکت در دو بخش جشنواره فیلم شهر اعلام شد

جشنواره فیلم شهر تا ۲۰ اردیبهشت پذیرای آثار مسابقه فیلم و عکس خرمشهر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، همه علاقمندان به شرکت در دو بخش فیلم و عکس مسابقه خرمشهر فقط  تا ۲۰ اردیبهشت ماه فرصت دارند نسبت به ثبت نام و ارائه اثر از طریق سایت مسابقه به نشانی اینترنتی www.urbanfilmfest.org اقدام کنند.

بخش مسابقه فیلم و عکس خرمشهر با توجه به همزمانی و آغاز پنجمین دوره جشنواره شهر در سالروز فتح خرمشهر طراحی شده و برگزاری این بخش با هدف ثبت لحظات شادی مردم شریف ایران اسلامی پیش بینی شده است.

شهر خرمشهر در تاریخ دفاع مقدس به نماد رشادت ها و دلاوری های رزمندگان و مردم تبدیل شده و همزمان با فتح این شهر، جشن و شادی ملی در سطح کشور صورت گرفته که قطعا به صورت پراکنده بسیاری از عکاسان، فیلمسازان و علاقمندان اقدام به تهیه عکس و فیلم در این زمینه کرده اند. جشنواره شهر در نظر دارد با برگزاری مسابقه ویژه فیلم و عکس خرمشهر در حد امکان مجموعه ای از این آثار را گردآوری کند.

با توجه به انتشار فراخوان این مسابقه در اواخر سال گذشته فیلمسازان، عکاسان و همه کسانی که در این زمینه اثری در آلبوم و آرشیو آثارشان دارند، می توانند برای دبیرخانه جشنواره ارائه کنند.

پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ۳ تا ۱۲ خردادماه به دبیری سیاوش حقیقی در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 2528226
آروین موذن زاده

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