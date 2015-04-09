تحقق همدلی بین ملت و دولت آثار خوبی برای آینده کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده ظهر پنج شنبه در شورای اداری استان که با حضور مقیمی معاون وزیر کشور برگزار شد، اظهار داشت: نتایج خوبی که هم اکنون از مذاکرات هسته ای به گوش می رسد در پی تلاش تلاشگران این عرصه در طول سال های متمادی بوده و دولت های مختلف در این خصوص تلاش کرده اند.

وی ادامه داد: این تلاش دولت ها سبب شده است تا ایران اعتباری در منطقه پیدا کند و مورد تصدیق جهانیان قرار گیرد.

جبارزاده با اشاره به نامگذاری سال جدید به نام همدلی و همزبانی دولت و ملت اظهار داشت: اولین نشانه این همدلی در جریان مذاکرات بود که پس از توافقات اولیه، تمامی مردم و ائمه جماعات و مقامات دولتی حمایت خود را از این توافقات اعلام کردند.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: اگر همدلی بین دولت و ملت را سرلوحه کارهای خود قرار دهیم به طور یقین در سال های آینده شاهد خیر و برکات آن خواهیم بود.

وی در خصوص دستاوردهای مختلف در استان در طول سال ۹۳ نیز گفت: در طول سال گذشته شاهد برگزاری رویدادهای بزرگ فرهنگی، هنری و سیاسی در سطح استان بودیم و از سوی دیگر مقابله با برخی ناهنجاری های اجتماعی همچون اعتیاد و گسترش روابط با دیگر کشورها در دستور کار مدیریت استان قرار گرفته بود.

استاندار آذربایجان شرقی در این جلسه گزارشاتی را از دستاوردهای مختلف استان در طول سال ۹۳ ارائه داد.